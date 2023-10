Israel diz aos civis para deixarem a Faixa de Gaza, enquanto militares acumulam tanques

Os militares de Israel pediram nessa sexta-feira (13) que todos os civis da Cidade de Gaza, mais de 1 milhão de pessoas, se mudassem para o sul dentro de 24 horas, enquanto acumulavam tanques antes de uma esperada invasão terrestre após o ataque devastador do grupo militante Hamas ocorrido no sábado (7).

“Agora é hora de guerra”, disse o ministro da Defesa, Yoav Gallant, nessa quinta-feira (12), enquanto aviões de guerra israelenses continuavam a atacar Gaza em retaliação aos ataques de fim de semana de terroristas do Hamas que mataram mais de 1.300 israelenses, a maioria civis.

Os militares israelenses disseram que iriam operar “significativamente” na Cidade de Gaza nos próximos dias e que os civis só deveriam retornar quando avisados. Mais de 1.500 palestinos já foram mortos em ataques retaliatórios.

“Civis da Cidade de Gaza, evacuem para o sul para a sua própria segurança e a segurança das suas famílias e distanciem-se dos terroristas do Hamas que os usam como escudos humanos”, disseram os militares.

“Terroristas do Hamas estão escondidos na Cidade de Gaza dentro de túneis debaixo de casas e dentro de edifícios habitados por civis inocentes de Gaza.”

Um responsável do Hamas apelou aos cidadãos para não caírem no que chamou de “propaganda falsa”. Seu braço militar disse mais tarde que 13 das dezenas de pessoas que capturou em Israel foram mortas nos últimos ataques aéreos israelenses.

O enviado palestino ao Japão acusou os israelenses de tentarem destruir completamente Gaza, enquanto as Nações Unidas disseram considerar impossível que tal movimento de pessoas ocorresse "sem consequências humanitárias devastadoras".

O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, descreveu a resposta da ONU ao alerta precoce de Israel aos residentes de Gaza como "vergonhosa".

Israel prometeu aniquilar o grupo militante Hamas que liderou os ataques de sábado e disse que os túneis, complexos militares, residências de agentes seniores e depósitos de armas do Hamas estavam entre os 750 alvos militares atingidos durante a noite.

Uma invasão terrestre da estreita e densamente povoada Faixa de Gaza, onde vivem 2,3 milhões de pessoas, representa um sério risco, com o Hamas a ameaçar matar os seus reféns.

Horas depois da chamada de evacuação israelense, não havia sinais de que as pessoas estavam deixando a cidade de Gaza, onde dezenas de pessoas se reuniram no Hospital al-Shifa, prometendo permanecer onde estavam.

Protestos pró-palestinos eram esperados em todo o mundo e os Estados Unidos e os líderes regionais planearam reuniões entre temores de que o conflito pudesse se espalhar.

O escritório humanitário da ONU (OCHA) disse que mais de 400 mil pessoas fugiram de suas casas em Gaza e 23 trabalhadores humanitários foram mortos.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) disse que os geradores dos hospitais em Gaza poderiam ficar sem combustível em poucas horas e o Programa Mundial de Alimentos da ONU (PAM) alertou que os alimentos e a água potável estavam perigosamente baixos.

“A miséria humana causada por esta escalada é abominável e imploro às partes que reduzam o sofrimento dos civis”, disse o diretor regional do CICV, Fabrizio Carboni.

A agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA) disse que transferiu o seu centro de operações central e pessoal internacional para o sul de Gaza e instou Israel a poupar os seus abrigos.

'BEBÊ CRIVADO DE BALAS'

Procurando obter apoio para a sua resposta, o governo de Israel mostrou ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e aos ministros da defesa da NATO imagens gráficas de crianças e civis que, segundo eles, o Hamas tinha matado num ataque de fim-de-semana em Israel.

Blinken disse que eles mostraram um bebê “crivado de balas”, soldados decapitados e jovens queimados em seus carros. “É simplesmente depravação da pior maneira imaginável”, disse ele.

Como outros em todo o mundo, Blinken instou Israel a mostrar moderação. Ele também reiterou o apoio da América , dizendo: “Estaremos sempre ao seu lado”.

Nesta sexta-feira (13) ele deveria se encontrar com o rei Abdullah, da Jordânia, e com Mahmoud Abbas, chefe da Autoridade Palestina na Cisjordânia ocupada por Israel.

Procurando impedir as repercussões da guerra, ele também planeou visitar aliados-chave, o Catar, a Arábia Saudita, o Egito e os Emirados Árabes Unidos - alguns com influência no Hamas, o grupo islâmico apoiado pelo Irã.

O ministro das Relações Exteriores do Irã encontrou-se com o chefe do poderoso movimento Hezbollah, Hassan Nassrallah, no Líbano, onde ocorreram confrontos transfronteiriços com Israel desde o fim de semana, informaram meios de comunicação libaneses.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, que ofereceu mediação sobre Gaza, conversou com seu homólogo dos Emirados Árabes Unidos, disse uma fonte do Ministério das Relações Exteriores turco, e visitará o Egito nesta sexta-feira.

Os militares dos EUA não estão impondo condições à sua assistência de segurança a Israel, disse o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, acrescentando que Washington espera que "faça as coisas certas". Austin deveria se encontrar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Israel na sexta-feira.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMEDIATAS

Os Estados Unidos e o Japão estão entre os países que oferecem voos charter para os seus cidadãos que desejam deixar Israel.

A polícia de Paris usou gás lacrimogêneo e canhões de água para interromper uma manifestação proibida em apoio aos palestinos.

Algumas escolas judaicas em Amesterdã e Londres foram fechadas temporariamente devido a preocupações de segurança e a polícia em Nova Iorque e Los Angeles intensificou a sua presença em torno de sinagogas e centros comunitários judaicos.

O Comitê Árabe-Americano Antidiscriminação, um grupo de defesa árabe, disse nessa quinta-feira que agentes do FBI visitaram mesquitas e residentes dos EUA com raízes palestinas, chamando-a de “tendência preocupante”.

Em Jerusalém, dezenas de israelitas reuniram-se no cemitério militar do Monte Herzl para enterrar os seus mortos.

“Eu não poderia imaginar que seria assim que tudo terminaria”, disse um enlutado.

Na principal cidade do sul de Gaza, Khan Younis, os mortos eram enterrados em terrenos baldios, como a família Samour, morta na noite de quarta-feira num ataque que atingiu a sua casa.

“Esta guerra é mais dura do que se pode imaginar”, disse Ibrahim Hamdan, que passou por repetidas guerras desde que se tornou socorrista em 2007.

Os habitantes de Gaza, principalmente descendentes de refugiados que fugiram ou foram expulsos de casas em Israel quando da sua fundação em 1948, sofrem o colapso económico e repetidos bombardeios israelitas sob bloqueio desde que o Hamas tomou o poder naquele país, há 16 anos.

Um processo de paz destinado a criar um Estado palestiniano ruiu há uma década e o governo de direita de Israel reprimiu a Cisjordânia e falou em confiscar mais terras. Os líderes palestinos dizem que isto deixou a população sem esperança, fortalecendo os extremistas.