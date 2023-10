Hamas x Israel: Lula apela por libertação de crianças reféns e intervenção humanitária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um apelo público ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, e à comunidade internacional para pôr fim ao que chamou de "a mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio".

“Crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo”, disse o presidente em seu perfil no X, antigo Twitter, na manhã desta quarta-feira (11). “É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito", escreveu.

De acordo com o Ministério da Saúde da Palestina, quase 60% dos feridos na Faixa de Gaza são mulheres e crianças, em anúncio publicado na manhã desta quarta-feira (11). Até este momento, foram contabilizados 1.055 palestinos mortos e 5.184 outros cidadãos gravemente feridos. Em Israel, são pelo menos 1.200 mortos e 2.700 feridos.

“É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra. É urgente uma intervenção humanitária internacional. É urgente um cessar fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas”, disse Lula no comunicado.

Lula afirmou que o Brasil, à frente da presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, "se juntará aos esforços para que cesse de imediato e em definitivo o conflito".

“O Brasil, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU durante o mês de outubro, se juntará aos esforços para que cesse de imediato e em definitivo o conflito. E continuará trabalhando pela promoção da paz e em defesa dos direitos humanos no mundo.”

O presidente brasileiro passou por cirurgias no quadril e nas pálpebras no fim de setembro e ainda cumpre período de duas semanas de repouso absoluto e sem aparições públicas. Desde então, Lula tem se manifestado apenas pelas redes sociais e pela comunicação oficial do governo.

Crimes de guerra

Mais cedo, a Comissão de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado, da ONU, informou que existem “claras evidências” de que o governo da extrema direita de Benjamin Netanyahu está cometendo crimes de guerra.

A comitiva declarou que está "seriamente preocupada com o mais recente ataque e cerco total de Israel à Gaza, que envolve bloqueio de água, alimentos, eletricidade, combustível e medicamentos. Para a ONU, “sem dúvida, custará vidas civis e constituirá um castigo coletivo".

"A Comissão insta as forças de segurança israelitas e os grupos armados palestinianos a respeitarem estritamente o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos", diz a Organização das Nações Unidas na nota.

Desde a madrugada do último sábado (7), 263.934 pessoas em Gaza fugiram de suas casas, de acordo com levantamento do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado na noite dessa terça-feira (10). Cerca de 70 mil palestinos buscam refúgio em escolas.