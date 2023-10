Israel contra Hamas: os ataques aéreos mais violentos de todos os tempos; 'fronteira está garantida'

O governo de Israel, em comunicado nesta terça-feira (10), disse que recuperou o controle da fronteira de Gaza com os ataques aéreos mais violentos nos 75 anos de história de seu conflito com os palestinos, apesar da ameaça do Hamas de executar um ataque aéreo para cada casa atingida.

Israel prometeu realizar a sua “poderosa vingança” desde que homens armados invadiram as suas cidades, deixando as ruas repletas de corpos, no que é de longe o ataque mais mortífero da sua história. Convocou centenas de milhares de reservistas e colocou a Faixa de Gaza, onde vivem 2,3 milhões de pessoas, sob cerco total.

A mídia israelense disse que o número de mortos nos ataques do Hamas subiu para 900 pessoas, a maioria civis mortos a tiros em suas casas, nas ruas ou em uma festa dançante, superando a escala de qualquer ataque passado por islâmicos, exceto o 11 de setembro. Dezenas de israelenses foram levados para Gaza como reféns, e alguns desfilaram pelas ruas.

Desde então, quase 700 habitantes de Gaza foram mortos em ataques israelitas, segundo responsáveis de Gaza, enquanto distritos inteiros de Gaza foram arrasados.

As Nações Unidas disseram que 180 mil habitantes de Gaza ficaram desabrigados, muitos deles amontoados nas ruas ou nas escolas. Fumaça e chamas subiam no céu de manhã, nesta terça, enquanto o bombardeio das estradas muitas vezes impossibilitava que as equipes de emergência chegassem ao local dos ataques.

No necrotério do hospital Khan Younis, em Gaza, os corpos foram colocados no chão, em macas, com seus nomes escritos na barriga. Os médicos pediram aos parentes que recolhessem os corpos rapidamente porque não havia mais espaço para os mortos.

Houve muitas vítimas num antigo edifício municipal atingido enquanto era usado como abrigo de emergência para famílias deslocadas.

“Há um número extraordinário de mártires, as pessoas ainda estão sob os escombros, alguns amigos são mártires ou feridos”, disse Ala Abu Tair, 35 anos, que procurou abrigo lá com sua família depois de fugir de Abassan Al-Kabira, perto da fronteira. “Nenhum lugar é seguro em Gaza, como você vê, eles atingem todos os lugares”.

NENHUM LUGAR PARA ESCONDER

Três jornalistas de Gaza foram mortos quando um míssil israelense atingiu um prédio. Isso elevou o número de jornalistas mortos em Gaza desde sábado.

A certa altura, os militares israelitas aconselharam os civis de Gaza a fugir para o Egipto, apenas para emitirem um rápido esclarecimento confirmando que a passagem estava fechada e não havia saída.

Quanto aos agentes do Hamas, “não tinham onde se esconder em Gaza”, disse o porta-voz militar contra-almirante Daniel Hagari. "Nós os alcançaremos em todos os lugares."

Em Israel, ainda não houve uma contagem oficial completa dos mortos e desaparecidos nos ataques de sábado. Na cidade de Be'eri, no sul do país, onde mais de 100 corpos foram recuperados, voluntários com coletes amarelos e máscaras levaram solenemente os mortos para fora das casas em macas.

Um longo e largo rastro de sangue serpenteava pelo chão de uma casa onde corpos haviam sido arrastados para a rua, vindos de uma cozinha ensangüentada e repleta de móveis virados.

“O que mais quero é acordar deste pesadelo”, disse Elad Hakim, sobrevivente de um festival de música onde o Hamas matou 260 pessoas durante a madrugada. "Tudo foi tão incrível, a melhor festa que já fui na minha vida, até... do paraíso ao inferno, em um segundo."

OFENSIVA DE TERRENO?

O próximo passo de Israel poderia ser uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza, território abandonado em 2005 e mantido sob bloqueio desde que o Hamas assumiu o poder em 2007. O cerco total anunciado nessa segunda-feira impediria até mesmo que alimentos e combustível chegassem à faixa.

Israel foi apanhado tão completamente desprevenido pelo ataque de sábado que demorou mais de dois dias para finalmente selar a barreira multibilionária de alta tecnologia, que deveria ser impenetrável.

O porta-voz militar Hagari disse na manhã de terça-feira que não houve novas infiltrações vindas de Gaza desde o dia anterior.

Os líderes israelitas terão agora de decidir se restringirão a sua retaliação para salvaguardar os reféns. O porta-voz do Hamas, Abu Ubaida, emitiu a ameaça na segunda-feira de matar um prisioneiro israelense por cada bombardeio israelense contra uma casa civil sem aviso prévio - e de transmitir o assassinato.

Os ataques de sábado e a retaliação de Israel destruíram os planos dos diplomatas no Médio Oriente num momento crucial, quando Israel estava prestes a chegar a um acordo para normalizar as relações com a potência árabe mais rica, a Arábia Saudita.

Os países ocidentais apoiaram fortemente Israel. As cidades árabes assistiram a manifestações de rua em apoio aos palestinos. O Irã, patrono do Hamas, comemorou os ataques, mas negou ter desempenhado um papel direto neles.

O líder supremo Ali Khamenei disse nessa terça-feira que o Irã beijou as mãos dos planejadores dos ataques, mas que qualquer pessoa que acreditasse que o Irã estava por trás deles estava enganada. Os ataques causaram uma derrota militar e de inteligência a Israel que era irreparável, disse ele.

Um confronto mortal na fronteira norte de Israel nessa segunda-feira levantou temores de uma segunda frente na guerra, com o outro principal aliado do Irã na área, o movimento Hezbollah, do Líbano, sendo atraído para a briga. Disse que não estava por trás de nenhuma incursão em Israel.

O principal general dos Estados Unidos alertou o Irã para não se envolver: "Queremos enviar uma mensagem muito forte. Não queremos que isto se alargue e a ideia é que o Irã transmita essa mensagem em alto e bom som", disse o general Charles Q. Brown, presidente do Estado-Maior Conjunto, aos repórteres que viajavam com ele para Bruxelas.