Como o Hamas enganou Israel ao planejar um ataque devastador

Uma cuidadosa campanha de engano garantiu que Israel fosse pego de surpresa quando o grupo islâmico palestino Hamas lançou seu ataque devastador, permitindo que uma força usando escavadeiras, asa delta e motocicletas enfrentasse o exército mais poderoso do Oriente Médio.

O ataque de sábado (7), a pior brecha nas defesas de Israel desde que os exércitos árabes travaram a guerra em 1973, seguiu-se a dois anos de subterfúgios por parte do Hamas que envolveram manter os seus planos militares em segredo e convencer Israel de que não queria lutar.

Enquanto Israel era levado a acreditar que estava a conter um Hamas cansado da guerra, fornecendo incentivos económicos aos trabalhadores de Gaza, os combatentes do grupo estavam a ser treinados e treinados, muitas vezes à vista de todos, disse uma fonte próxima do Hamas.

Esta fonte forneceu muitos dos detalhes do relato do ataque e de sua construção, que foram reunidos pela Reuters. Três fontes dentro do sistema de segurança de Israel, que como outros pediram para não serem identificadas, também contribuíram para este relato.

"O Hamas deu a Israel a impressão de que não estava preparado para lutar", disse a fonte próxima do Hamas, descrevendo os planos para o ataque mais surpreendente desde a Guerra do Yom Kippur, há 50 anos, quando o Egito e a Síria surpreenderam Israel e obrigaram-no a lutar pela sua sobrevivência.

“O Hamas usou uma tática de inteligência sem precedentes para enganar Israel nos últimos meses, dando a impressão pública de que não estava disposto a entrar em luta ou confronto com Israel enquanto se preparava para esta operação massiva”, disse a fonte.

Israel admite que foi apanhado de surpresa por um ataque programado para coincidir com o sábado judaico e um feriado religioso. Os combatentes do Hamas invadiram cidades israelenses, matando 700 israelenses e sequestrando dezenas. Desde então, Israel matou mais de 400 palestinianos na sua retaliação a Gaza.

“Este é o nosso 11 de Setembro”, disse o major Nir Dinar, porta-voz das Forças de Defesa de Israel. "Eles nos pegaram."

“Eles nos surpreenderam e vieram rapidamente de muitos lugares – tanto do ar quanto da terra e do mar”.

Osama Hamdan, o representante do Hamas no Líbano, disse à Reuters que o ataque mostrou que os palestinos tinham a vontade de alcançar os seus objetivos "independentemente do poder militar e das capacidades de Israel".

FALSO ASSENTAMENTO

Num dos elementos mais marcantes dos seus preparativos, o Hamas construiu um falso assentamento israelense em Gaza, onde praticou um desembarque militar e treinou para atacá-lo, disse a fonte próxima ao Hamas, acrescentando que eles até fizeram vídeos das manobras.

“Israel certamente os viu, mas eles estavam convencidos de que o Hamas não estava interessado em entrar em confronto”, disse a fonte.

Entretanto, o Hamas procurou convencer Israel de que se preocupava mais em garantir que os trabalhadores em Gaza, uma estreita faixa de terra com mais de dois milhões de residentes, tivessem acesso a empregos do outro lado da fronteira e não tinham interesse em iniciar uma nova guerra.

“O Hamas conseguiu construir uma imagem completa de que não estava pronto para uma aventura militar contra Israel”, disse a fonte.

Desde a guerra de 2021 com o Hamas, Israel tem procurado proporcionar um nível básico de estabilidade económica em Gaza, oferecendo incentivos, incluindo milhares de licenças, para que os habitantes de Gaza possam trabalhar em Israel ou na Cisjordânia, onde os salários na construção, agricultura ou empregos em serviços podem ter nível salarial 10 vezes maior.

“Acreditávamos que o fato de eles virem trabalhar e levarem dinheiro para Gaza criaria um certo nível de calma. Estávamos errados”, disse outro porta-voz do exército israelita.

Uma fonte de segurança israelense reconheceu que os serviços de segurança de Israel foram enganados pelo Hamas. “Eles nos fizeram pensar que queriam dinheiro”, disse a fonte. “E o tempo todo eles estavam envolvidos em exercícios/treinos até que se revoltaram.”

Como parte do seu subterfúgio nos últimos dois anos, o Hamas absteve-se de operações militares contra Israel, mesmo quando outro grupo armado islâmico baseado em Gaza, conhecido como Jihad Islâmica, lançou uma série dos seus próprios ataques ou ataques com foguetes.

SEM INDICAÇÃO

A contenção demonstrada pelo Hamas atraiu críticas públicas de alguns apoiadores, mais uma vez com o objetivo de criar a impressão de que o Hamas tinha preocupações económicas e não uma nova guerra em mente, disse a fonte.

Na Cisjordânia, controlada pelo presidente palestino Mahmoud Abbas e pelo seu grupo Fatah, houve quem zombasse do Hamas por se manter calado. Numa declaração da Fatah publicada em junho de 2022, o grupo acusou os líderes do Hamas de fugirem para capitais árabes para viverem em “hotéis e vilas luxuosos”, deixando o seu povo na pobreza em Gaza.

Uma segunda fonte de segurança israelense disse que houve um período em que Israel acreditou que o líder do movimento em Gaza, Yahya Al-Sinwar, estava preocupado em administrar Gaza “em vez de matar judeus”. Ao mesmo tempo, Israel desviou o seu foco do Hamas ao pressionar por um acordo para normalizar as relações com a Arábia Saudita, acrescentou.

Há muito que Israel se orgulha da sua capacidade de se infiltrar e monitorizar grupos islâmicos. Como consequência, disse a fonte próxima ao Hamas, uma parte crucial do plano era evitar vazamentos.

Muitos líderes do Hamas desconheciam os planos e, durante o treino, os 1.000 combatentes destacados no ataque não tinham a menor ideia do objetivo exacto dos exercícios, acrescentou a fonte.

Quando chegou o dia, a operação foi dividida em quatro partes, disse a fonte do Hamas, descrevendo os vários elementos.

O primeiro movimento foi uma barragem de 3.000 foguetes disparados de Gaza que coincidiu com incursões de combatentes que voavam em asa delta, ou parapentes motorizados, sobre a fronteira, disse a fonte. Israel disse anteriormente que 2.500 foguetes foram disparados inicialmente.

Assim que os combatentes em asa delta chegaram ao solo, eles protegeram o terreno para que uma unidade de comando de elite pudesse atacar o muro fortificado eletrônico e de cimento construído por Israel para evitar a infiltração.

Os combatentes usaram explosivos para romper as barreiras e depois aceleraram em motocicletas. As escavadeiras aumentaram a distância e mais combatentes entraram em veículos com tração nas quatro rodas, cenas descritas por testemunhas.

'ENORME FALHA'

Uma unidade de comando atacou o quartel-general do exército israelense no sul de Gaza e bloqueou suas comunicações, impedindo o pessoal de ligar para os comandantes ou entre si, disse a fonte.

A parte final envolveu a transferência de reféns para Gaza, conseguida principalmente no início do ataque, disse a fonte próxima ao Hamas.

Numa tomada de reféns bem divulgada, os combatentes raptaram participantes de uma festa que fugiam de uma rave perto do kibutz de Re'im, perto de Gaza. Imagens de redes sociais mostraram dezenas de pessoas correndo pelos campos e pelas estradas enquanto tiros eram ouvidos.

“Como esta festa pôde acontecer tão perto (de Gaza)?” perguntou a fonte de segurança israelense.

A fonte de segurança israelense disse que as tropas israelenses estavam com força total no sul, perto de Gaza, porque algumas foram realocadas para a Cisjordânia para proteger os colonos israelenses após uma onda de violência entre eles e militantes palestinos.

“Eles (Hamas) exploraram isso”, disse a fonte.

Dennis Ross, um antigo negociador para o Médio Oriente que está agora no Instituto de Política para o Médio Oriente de Washington, disse que Israel foi distraído pela violência na Cisjordânia, levando a uma "presença escassa e mal preparada no sul".

"O Hamas provavelmente teve um sucesso além das suas expectativas. Agora eles terão que lidar com um Israel determinado a dizimá-los", disse ele.

O general aposentado Yaakov Amidror, ex-conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, disse aos repórteres nesse domingo que o ataque representava “uma enorme falha do sistema de inteligência e do aparato militar no sul”.

Amidror, presidente do Conselho de Segurança Nacional de abril de 2011 a novembro de 2013 e agora membro sénior do Instituto de Estratégia e Segurança de Jerusalém, disse que alguns dos aliados de Israel têm dito que o Hamas adquiriu "mais responsabilidade".

“Nós estupidamente começamos a acreditar que era verdade”, disse ele. "Portanto, cometemos um erro. Não cometeremos esse erro novamente e destruiremos o Hamas, lenta mas seguramente."