América Latina se divide sobre condenação explícita ao Hamas

Os países da América Latina condenaram unanimemente os episódios de violência em Israel, mas se dividiram quanto à atribuição explícita de responsabilidade ao Hamas.

O Brasil - que preside o Conselho de Segurança da ONU até o final do mês - convidou "a comunidade internacional a trabalhar para retomar imediatamente as negociações que levem a uma solução do conflito, que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, que coexista pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambas as partes".

O México seguiu a mesma linha, chamando de "essencial retomar o processo de negociações diretas e de boa fé entre as duas partes, para alcançar um acordo de paz justo, completo e definitivo".

A embaixada mexicana em Israel também recomendou aos cidadãos residentes e visitantes que "tomem precauções extremas e prestem atenção às instruções das autoridades locais".

A posição de Buenos Aires foi mais clara (duas vítimas de nacionalidade argentina foram registradas até agora nos confrontos), classificando as ações do Hamas como "terroristas" e implementando medidas urgentes para reforçar a segurança contra possíveis alvos israelenses no país.

O governo colombiano também expressou uma posição clara, afirmando que "a escalada da violência torna ainda mais urgente a necessidade de retomar o diálogo e um processo de paz que leve a uma solução definitiva que permita a israelenses e palestinos viverem em paz".

Em contraste, Cuba e Venezuela, embora pedindo às partes envolvidas no conflito que acabem com a violência, apontaram "a violação dos direitos históricos do povo palestino" como a principal causa dos confrontos. (com Ansa)