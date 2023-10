Biden oferece apoio a Israel e enfrenta críticas ao Irã em casa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ofereceu a Israel neste sábado (7) "todos os meios apropriados de apoio" após o ataque mortal do grupo militante palestino Hamas, e alertou "qualquer parte hostil a Israel" para não buscar vantagens.

Autoridades dos EUA e de Israel estavam coordenando as necessidades militares de Israel após o ataque, com uma decisão esperada em breve, disse um alto funcionário dos EUA.

Os Estados Unidos estão trabalhando com outros governos para garantir que a crise não se espalhe e seja contida em Gaza, disse o responsável.

“Queremos ter certeza de que isso será contido em Gaza”, disse o funcionário aos repórteres.

O ataque do grupo islâmico apoiado pelo Irã eclodiu no meio dos esforços de Biden e da sua equipe para negociar um acordo de normalização histórico entre os inimigos Israel e a Arábia Saudita e um pacto de defesa entre os EUA e a Arábia Saudita.

Biden falou por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para oferecer apoio dos EUA, com cenas de violência sendo veiculadas nas redes de notícias americanas. Os dois líderes têm relações tensas, mas reuniram-se em Nova Iorque no mês passado numa demonstração de solidariedade.

“Deixei claro ao primeiro-ministro Netanyahu que estamos prontos para oferecer todos os meios apropriados de apoio ao governo e ao povo de Israel”, disse Biden numa declaração escrita emitida após o seu telefonema.

Posteriormente, em seus comentários na televisão, Biden emitiu um aviso contundente.

“Israel tem o direito de defender a si mesmo e ao seu povo – ponto final”, disse ele. "Deixe-me dizer isto tão claramente quanto posso. Este não é o momento para qualquer parte hostil a Israel explorar estes ataques para obter vantagens. O mundo está observando."

O alto funcionário dos EUA, falando em teleconferência, disse que ainda não há indicação de que o Irã esteja envolvido no ataque do Hamas, mas prometeu investigar o assunto.

Em meio a preocupações sobre uma falha massiva da inteligência israelense, a autoridade disse que Washington não tinha nenhum aviso específico ou indicação de que o Hamas lançaria o ataque.

“Sempre compartilhamos informações oportunas”, disse o funcionário.

Biden orientou a sua equipe de segurança nacional a manter-se em contato sobre a situação com países de toda a região, incluindo Egipto, Turquia, Qatar, Arábia Saudita, Jordânia, Omã, Emirados Árabes Unidos e aliados europeus.

A violência ocorreu num momento em que Washington está em desordem: os republicanos procuram um sucessor para o presidente deposto Kevin McCarthy, da Câmara dos Representantes, e um confronto orçamentário se aproxima, com Biden e os seus democratas, que poderá levar à paralisação do governo em cerca de 40 dias.

A escolha de Biden para ser embaixador dos EUA em Israel, o ex-secretário do Tesouro Jack Lew, ainda não foi confirmada pelo Senado dos EUA.

CRÍTICA DO IRÃ

Os republicanos que buscavam destituir Biden nas eleições presidenciais de 2024 foram rápidos em criticar a maneira como ele lidou com a situação.

"O Irã ajudou a financiar esta guerra contra Israel, e as políticas de Joe Biden, que foram fáceis para o Irã, ajudaram a encher os seus cofres. Israel está agora a pagar o preço por essas políticas", disse o governador da Florida, Ron DeSantis, um republicano que concorre pelo seu partido.

DeSantis parecia estar se referindo a um acordo de troca de prisioneiros que o governo Biden concluiu com o Irã em setembro. O acordo foi divulgado pela primeira vez em agosto. Nos termos do acordo, os Estados Unidos renunciaram às sanções para permitir a transferência de 6 mil milhões de dólares em fundos iranianos da Coreia do Sul para o Qatar, um passo necessário para levar a cabo a troca de prisioneiros EUA-Irão.

Um funcionário do governo Biden disse que ainda não foi gasto um dólar dos US$ 6 bilhões. O dinheiro destina-se exclusivamente a fins humanitários.

“Não posso comentar sobre 2024 por causa da Lei Hatch. Mas posso esclarecer os fatos: nem um único centavo desses fundos foi gasto e, quando for gasto, só poderá ser gasto em coisas como alimentos e remédios para o povo iraniano", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson.

A Lei Hatch proíbe os funcionários da Casa Branca de se envolverem em atividades políticas.

Brian Nelson, um alto funcionário do Departamento do Tesouro, disse: “Todo o dinheiro mantido em contas restritas em Doha como parte do acordo para garantir a libertação de cinco americanos em setembro permanece em Doha”.

O impacto do ataque do Hamas nas negociações de normalização EUA-Israel-Saudita não era claro, mas o responsável dos EUA disse que Washington não permitiria que o grupo militante inviabilizasse as conversações.

Os Estados Unidos têm insistido que qualquer acordo inclua algumas concessões israelenses aos palestinos, mas quais seriam essas concessões permaneceu um assunto de negociações.

A Reuters informou no mês passado que a Arábia Saudita está determinada a garantir um pacto militar que exija que os Estados Unidos defendam o reino em troca da abertura de laços com Israel, e não manterá um acordo mesmo que Israel não ofereça grandes concessões aos palestinos na sua oferta.