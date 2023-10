Bruno Mars e equipe conseguem deixar Israel após bombardeio e seguem turnê no Catar

O cantor Bruno Mars e sua equipe conseguiram deixar Israel, neste sábado (7), após o país ser bombardeado pelo Hamas e, em consequência, declarar guerra contra o Movimento de Resistência Islâmica. Até então, o havaiano, de 37 anos, aguardava uma autorização para sair de Tel Aviv, mas ele e seu staff embarcaram para Atenas, na Grécia, esta tarde.

O artista deve seguir com seus 60 colaboradores para o Catar, próximo destino de sua turnê. Ele faria um show na cidade israelense esta noite. A apresentação, no entanto, já havia sido cancelada mais cedo pela Live Nation, responsável pela produção do evento

Após ser contra-atacada de surpresa pela manhã, Israel revidou. Um bombardeio israelense realizado neste sábado (7) contra a Palestina deixou pelo menos 198 pessoas mortas. O ataque aconteceu horas depois de uma ofensiva do Hamas contra o país judeu, que teria deixado mais de 100 mortos.

As bombas israelenses atingiram um hospital na região norte da Faixa de Gaza, causando a morte de um enfermeiro e ferindo diversos pacientes. Imagens que circulam na internet mostram edifícios destruídos na Palestina após ataque de Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, realizou um pronunciamento afirmando que o país está "em guerra".

Segundo um alto comandante militar do Hamas, 5 mil foguetes foram lançados contra Israel. Esta vem sendo considerada a maior ofensiva do grupo contra Israel em décadas. Soldados israelenses foram feitos prisioneiros em meio aos combates. O Hamas ainda divulgou imagens mostrando o que seria um tanque israelense destruído.

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirmou na manhã deste sábado que o povo tem o direito de se defender contra o “terror dos colonos e das tropas de ocupação”.