Netanyahu diz que guerra com Hamas em Gaza levará tempo e promete retaliação israelense: 'Dia negro'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse num discurso à nação que a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza levará tempo, e prometeu que Israel se vingaria deste "dia negro" da sua história.



O discurso foi veiculado por emissoras de televisão israelenses na noite deste sábado (7) (horário local, seis horas à frente do Brasil).

"O Hamas quer matar todos nós. É um inimigo que mata crianças e mães nas suas casas e nas suas camas. Um inimigo que rapta idosos, crianças e mulheres. Assassinos que espancam e cortam os nossos cidadãos. Israel nunca viu isso - o que aconteceu hoje antes, e vou garantir que não aconteça novamente. Todo o governo apoia esta decisão", disse o primeiro-ministro.

Segundo ele, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) usarão todo o seu poder de combate para destruir a infraestrutura e capacidades dos combatentes do Hamas.



“Vamos nos vingar deste dia sombrio que trouxeram ao Estado de Israel e aos seus cidadãos. Transformaremos em ruínas as cidades onde o Hamas opera. Digo ao povo de Gaza para sair imediatamente porque agiremos em todos os lugares e com todas as nossas forças", enfatizou. "Esta guerra levará tempo e será difícil. Dias difíceis ainda estão por vir. Mas posso garantir uma coisa: com a ajuda de Deus e com a ajuda da união de todas as forças, com a ajuda da nossa fé na eternidade de Israel, venceremos”, concluiu o primeiro-ministro.

A assessoria de imprensa do Exército israelense informou que mais de 3 mil foguetes foram lançados em todo o país.



Além disso, dezenas de palestinos armados infiltraram-se nas zonas fronteiriças no sul de Israel. Os militares israelenses estão tentando recuperar as áreas povoadas.



O braço militar do movimento palestino Hamas anunciou a Operação Al-Aqsa Flood contra Israel.



As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram o lançamento da Operação Espadas de Ferro contra o Hamas na Faixa de Gaza.



Em discurso à nação mais cedo, Netanyahu disse que Israel está em estado de guerra e disse que ordenou uma mobilização generalizada de reservas.



O presidente palestino, Mahmoud Abbas, em uma reunião de emergência com vários oficiais, enfatizou o direito do povo palestino à autodefesa contra as tropas e os colonos israelenses. (com Sputnik Brasil)