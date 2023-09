Adolescente esfaqueia alunos e professores em escola na Espanha

Um estudante de 14 anos esfaqueou ao menos cinco pessoas, incluindo alunos e professores, em uma escola secundária em Jerez de la Frontera, no sul da Espanha, informou a polícia local nesta quinta-feira (28).

Segundo as autoridades, o ataque deflagrado no colégio Elena García Armada ocorreu por volta das 8h25 (horário local).

O menor foi detido após cometer a agressão.

A polícia revelou que uma testemunha ligou para a delegacia local para informar que uma pessoa armada agredia alunos e professores da instituição. O jovem, aluno do oitavo ano, portava duas facas e atingiu três professores e dois estudantes, que foram levados para diferentes hospitais.

De acordo com relatos, todos sofreram ferimentos de "gravidade variável". Até o momento, a motivação do ataque ainda não foi identificada.

A ministra da Educação da Espanha, Pilar Alegría, anunciou que está em contato com as autoridades da escola e manifestou o seu apoio, assim como os sindicatos escolares, que ressaltaram a necessidade de "implementar medidas que garantam que os centros educativos sejam sempre espaços seguros".

Além disso, o sindicatos alertaram que este episódio "é fruto de uma sociedade que recorre à violência com cada vez mais frequência".

Já o secretário-geral da Conferência Episcopal Espanhola, Francisco García Magán, também manifestou a sua solidariedade para com os feridos, apelando à unidade de todas as instituições em favor de uma formação "humana e moral" que garanta a saúde mental dos jovens. (com Ansa)