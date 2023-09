Rússia trabalha para desenvolver tecnologia nuclear, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira (28) que seu regime está atuando no desenvolvimento de tecnologia nuclear, incluindo armas avançadas, na tentativa de manter o "equilíbrio estratégico" mundial.

A declaração foi dada em mensagem de felicitações enviada aos funcionários da Rosatom, agência nuclear estatal russa, por ocasião do "Dia Nacional dos Trabalhadores da Indústria Nuclear", celebrado anualmente na Rússia desde 2005.

Segundo ele, os trabalhadores do setor nuclear russo estão "a introduzir tecnologias de ponta nos domínios da energia e do espaço, da medicina nuclear, da ecologia, da modernização da frota de quebra-gelos e da criação de armas avançadas capazes de manter o equilíbrio estratégico no mundo".

Após a revelação, o Ministério das Finanças de Moscou anunciou que o regime de Putin aumentará os seus gastos com defesa em 70% em 2024.

De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o aumento dos gastos militares "é absolutamente necessário" devido à "guerra híbrida" desencadeada contra Moscou.

"Continuamos a operação militar especial [na Ucrânia] e isso acarreta custos elevados", concluiu Peskov. (com Ansa)