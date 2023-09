Papa alerta que Mediterrâneo não pode se tornar um 'túmulo'

O papa Francisco alertou nesta quarta-feira (27) que "não é tolerável" que o Mediterrâneo se transforme em um "tumulo" ou em um "lugar de conflito".

Na audiência geral realizada hoje, o líder da Igreja Católica ainda destacou que a região precisa "recuperar sua vocação", que é ser um "laboratório de civilização e de paz".

"O Mediterrâneo é o berço da civilização e o berço da vida, não é tolerável que se transforme num túmulo, nem mesmo num lugar de conflito. Ele é o que tem de mais oposto ao choque entre civilizações, à guerra e ao tráfico de seres humanos", disse o Papa.

Durante uma recapitulação de sua viagem até Marselha, na França, o religioso também destacou que é necessário muito trabalho para que, "com plena dignidade", as pessoas "possam optar por migrar ou não".

"Todos devemos nos comprometer para que todos possam viver em paz, segurança e prosperidade no seu país de origem. Isto requer conversão pessoal, solidariedade social e compromissos concretos dos governos locais e internacionais", acrescentou.

No início da celebração, o Papa quebrou o protocolo novamente ao deixar cinco crianças andarem a bordo do papamóvel durante sua passagem pela praça São Pedro, no Vaticano. (com Ansa)