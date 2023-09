Hollywood: roteiristas chegam a acordo com estúdios para encerrar greve, diz jornal

A intensa disputa trabalhista de Hollywood, que já dura 146 dias (quase cinco meses), deu um grande primeiro passo em direção a uma resolução.

A Associação de Escritores da América (Writers Guild of America, WGA), que representa mais de 11 mil roteiristas, chegou a um acordo provisório sobre novo contrato com empresas de entretenimento na noite de domingo (25), praticamente encerrando a longa greve que contribuiu para a paralisação da produção de televisão e cinema nos Estados Unidos.

Nos próximos dias, os membros da WGA votarão se aceitam o acordo, que tem muito do que haviam exigido, incluindo aumentos na remuneração para conteúdo de streaming, concessões dos estúdios sobre pessoal mínimo para programas de televisão e garantias de que a tecnologia de inteligência artificial não irá invadir os créditos e a remuneração dos escritores.

"Podemos dizer, com grande orgulho, que este acordo é excepcional – com ganhos e proteções significativas para escritores em todos os setores da associação”, disse o comitê de negociação da Associação em um e-mail aos membros.

A Aliança dos Produtores de Cinema e Televisão (Alliance of Motion Picture and Television Producers, ou AMPTP na sigla em inglês), que negocia em nome dos estúdios, confirmou o acordo. “O W.G.A. e A.M.P.T.P. chegaram a um acordo provisório” foi o seu único comentário.

Para uma indústria abalada pela revolução do streaming, que a pandemia acelerou, o acordo provisório representa um passo significativo em direção à estabilização. Mas, apesar dos indícios de paz entre roteiristas e estúdios, grande parte de Hollywood ainda permanecerá paralisada, uma vez que dezenas de milhares de atores continuam em greve e não foram agendadas conversações entre o sindicato dos atores (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, SAg-AFTRA) e os estúdios.

As únicas produções que poderiam recomeçar em pouco tempo seriam aquelas sem atores, como os programas noturnos apresentados por Jimmy Fallon e Stephen Colbert e os talk shows diurnos apresentados por Drew Barrymore e Jennifer Hudson.

O resumo: além dos atores, mais de 100 mil trabalhadores dos bastidores (diretores, operadores de câmera, publicitários, maquiadores, fabricantes de adereços, decoradores de cenários, técnicos de iluminação, cabeleireiros, diretores de fotografia) em Los Angeles e Nova York continuarão sem trabalho, muitos deles enfrentando crescente dificuldade financeira.

De acordo com o governador californiano, o democrata Gavin Newsom, a economia da Califórnia sozinha perdeu mais de 5 bilhões de dólares este ano devido ao fechamento de Hollywood.

Os atores aderiram à em 14 de julho e uas demandas ultrapassam as dos roteiristas. Por isso, os Estúdios decidiram priorizar as negociações com o WGA, em parte devido à postura rígida adotada por Fran Drescher, líder da SAG-AFTRA. Entre outras coisas, os atores desejam 2% da receita total gerada por programas de streaming, algo que os estúdios afirmaram ser inaceitável.

Mesmo assim, o acordo com o Writers Guild poderá acelerar as negociações com o sindicato dos atores. Algumas das preocupações do SAG-AFTRA são semelhantes às levantadas pelo Writers Guild. Os atores, por exemplo, temem que a I.A. poderia ser usada para criar réplicas digitais de suas imagens (ou que as performances poderiam ser alteradas digitalmente) sem pagamento ou aprovação.

O último ponto de discórdia entre o Writers Guild e os estúdios envolveu a inteligência artificial. No sábado, os advogados das empresas de entretenimento criaram uma linguagem – alguns parágrafos dentro de um contrato que tem centenas de páginas – que aborda uma preocupação da guilda sobre a I.A. e roteiros antigos de propriedade dos estúdios. Os lados passaram várias horas no domingo fazendo ajustes adicionais.

Chefões entram em cena para selar acordo

O acordo provisório ocorreu depois que chefões de gigantes estúdios se juntaram diretamente às negociações, entre eles:

Robert A. Iger, o CEO da Disney;

Donna Langley, presidente do Grupo de Estúdios da NBCUniversal;

Ted Sarandos, co-CEO da Netflix;

David Zaslav, que comanda a Warner Bros. Discovery.

Normalmente, as negociações ocorriam entre os negociadores do sindicato e Carol Lombardini, que lidera a Aliança dos Produtores de Cinema e Televisão, uma organização que negocia em nome das oito maiores empresas de conteúdo de Hollywood.

As negociações foram retomadas na quarta-feira após uma pausa de quase um mês, um período em que cada lado insistia que o outro estava se recusando a negociar. Os líderes dos roteiristas haviam enfrentado intensa pressão de alguns de seus membros de elite, incluindo Ryan Murphy ("American Horror Story"), Kenya Barris ("black-ish") e Noah Hawley ("Fargo").

Crise financeira corrobora trato

Estrelas como Murphy insistiram em um retorno imediato às negociações e citaram como motivo o crescente sofrimento financeiro dos trabalhadores parados em Hollywood.

Trabalhadores de Hollywood retiraram mais de 45 milhões de dólares em saques por dificuldades do Plano de Pensões da Indústria Cinematográfica (MPIPHP) somente neste mês, de acordo com o The New York Times. Murphy criou um fundo de assistência financeira para trabalhadores ociosos em seus programas e comprometeu US$ 500 mil como valor inicial. Em poucos dias, ele recebeu US$ 10 milhões em solicitações.

Os estúdios também estão sofrendo. Este mês, a Warner Bros disse que os ataques duplos reduziriam seu lucro ajustado para o ano de 500 milhões para 300 milhões de dólares. Os preços das ações da Disney e Paramount Global também foram atingidos.