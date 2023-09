Tempestade mata mais de cinco mil pessoas na Líbia

Ao menos 5,3 mil pessoas morreram na Líbia, nesta terça-feira (12), depois que chuvas torrenciais causaram o rompimento de duas barragens perto da cidade costeira de Derna, no nordeste do país, destruindo grande parte da cidade e levando bairros inteiros ao mar. A informação foi confirmada por autoridades locais.

Outras 10 mil pessoas ainda estão desaparecidas e o número de mortos provavelmente aumentará nos próximos dias. As inundações deixaram corpos espalhados pelas ruas, destruindo edifícios, afundando veículos e bloqueando estradas, impedindo o acesso às áreas mais atingidas.

"O número de mortos é enorme e cerca de 10 mil estão desaparecidos”, disse Tamer Ramadan, chefe da delegação da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) na Líbia, durante uma conferência de imprensa em Genebra.

Só na cidade de Derna, pelo menos 5.200 pessoas morreram, disse Tarek al-Kharraz, porta-voz do Ministério do Interior do governo que supervisiona o leste da Líbia, segundo a estação de televisão líbia Almasar. Mas as cheias também atingiram outras povoações orientais, incluindo Shahhat, Al-Bayda e Marj, e pelo menos 20 mil pessoas ficaram deslocadas.

"Ainda não conseguimos compreender a magnitude do que aconteceu", disse Jawhar Ali, 28 anos, um nativo de Derna que vive na Turquia e passou duas noites sem dormir à procura de notícias da sua família no seu país, onde as comunicações foram cortadas pelo desastre. “O choque que estamos enfrentando é terrível.”

Analistas afirmam que os problemas do país – divisão política, instabilidade económica, corrupção, degradação ambiental e infra-estruturas dilapidadas – pareciam fundir-se numa catástrofe quando as barragens a sul da cidade ruíram. As inundações ocorreram dias depois de um terremoto em Marrocos, outro país do Norte de África, ter matado mais de 2.900 pessoas.

Mas para Anas El Gomati, diretor do Instituto Sadeq, um centro de investigação política da Líbia, os dois acontecimentos foram diferentes, dado o momento imprevisível dos tremores da Terra em comparação com uma tempestade como a de Daniel, que pode ser prevista com horas ou dias de antecedência.

Mesmo depois de a tempestade ter demonstrado o seu poder destrutivo na semana passada na Grécia, Turquia e Bulgária, matando mais de uma dúzia de pessoas, as autoridades líbias pareciam não ter qualquer plano para monitorizar as barragens, alertar os residentes ou evacuá-los, disse El Gomati.

“Dizemos Mãe Natureza, mas este é um ato do homem – é a incompetência das elites políticas da Líbia”, disse El Gomati. “Não há palavras que você possa encontrar para descrever o nível bíblico de sofrimento que essas pessoas têm de suportar.”

As barragens liberaram água que fluiu por Derna, uma cidade de cerca de 100 mil habitantes, disse Ahmed al-Mismari, porta-voz do Exército Nacional da Líbia, a força política dominante na área, em entrevista coletiva televisionada na segunda-feira.

Guerra civil

O país é administrado por dois governos rivais, o que complica os esforços de resgate e ajuda e, apesar dos seus vastos recursos petrolíferos, as suas infra-estruturas têm sido mal mantidas após mais de uma década de caos político.

A Líbia está dividida entre o governo internacionalmente reconhecido baseado em Trípoli, a capital, e uma região administrada separadamente no leste, incluindo Derna – onde o principal intermediário de poder é o Exército Nacional Líbio e o seu comandante, Khalifa Hifter, um líder de longa data da milícia.

“Nos últimos 10 anos, a Líbia passou de uma guerra para outra, de uma crise política para outra”, disse Claudia Gazzini, analista sénior da Líbia do International Crisis Group. “Essencialmente, isto significa que, nos últimos 10 anos, não houve realmente muito investimento na infra-estrutura do país.”

O país também é especialmente vulnerável às alterações climáticas e às tempestades severas. O aquecimento global faz com que as águas do Mediterrâneo se expandam e o nível do mar suba, erodindo as linhas costeiras e contribuindo para inundações, com as zonas costeiras baixas da Líbia em risco particular, de acordo com as Nações Unidas.

Em média, tempestades semelhantes a furacões formam-se uma ou duas vezes por ano no Mar Mediterrâneo, geralmente no outono, de acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. À medida que as emissões de gases com efeito de estufa induzidas pelo homem aquecem o planeta, tempestades de vários tipos provocam geralmente cargas mais pesadas de precipitação por uma razão simples: o ar mais quente pode reter mais umidade

A maior parte da população da Líbia vive em zonas costeiras e tempestades intensas podem causar danos infra-estruturais generalizados, alertou um relatório de 2021 da Rede de Peritos em Segurança Climática, um grupo que presta aconselhamento sobre riscos de segurança relacionados com o clima.

Na terça-feira, uma autoridade local falando com Almasar, disse que outra barragem na região leste estava cheia de água e à beira do colapso. A barragem de Jaza – localizada entre Derna e a cidade de Benghazi – precisava de manutenção para evitar outro desastre, disse o prefeito do município de Tocra, Mahmoud Al Sharaima.

“A recente tempestade Daniel trouxe à luz o facto de que a Líbia está mal preparada para lidar com os efeitos das alterações climáticas e dos fenómenos meteorológicos extremos”, disse Malak Altaeb, consultor líbio e investigador sobre política ambiental no Médio Oriente e Norte de África. “A necessidade de medidas urgentes para resolver estas questões prementes não pode mais ser exagerada.”

Derna, que fica na costa nordeste da Líbia, foi construída sobre as ruínas de uma antiga colônia grega. El Gomati, diretor do centro de pesquisa política, descreveu-a como uma bela cidade litorânea, outrora conhecida por sua cultura, poesia e teatro.



