Polícia Estadual da Pensilvânia recebe carta branca para matar fugitivo brasileiro

O paradeiro desconhecido do brasileiro Danilo Cavalcante, que fugiu da prisão no Condado de Chester, na Pensilvânia, no dia 31 de agosto, segue mexendo com as forças de segurança dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira (11), a Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, incluiu o fugitivo na lista vermelha do órgão. Trata-se de uma ferramenta de cooperação policial internacional que ajuda a localizar pessoas procuradas globalmente pela Justiça para fins de extradição.

Além disso, a Polícia estadual da Pensilvânia recebeu carta branca, também nesta segunda-feira, para usar força letal, isto é, matá-lo, caso Danilo não se renda espontaneamente ao ser encontrado, independentemente de estar armado ou oferecer algum tipo de perigo.

Segundo jornal local, a ordem é justificada por conta de sua facilidade para desaparecer. No fim de semana, ele escapou do perímetro de busca, mudou de aparência, tirando a barba, roubou uma van de entrega de laticínios e tentou entrar em contato com conhecidos.

O tenente-coronel George Bivens, da Polícia Estadual da Pensilvânia, disse no domingo (10) que Cavalcante teria furado a van destrancada, que tinha as chaves dentro, em algum momento da noite de sábado, a cerca de um quilômetro da área de busca onde centenas de policiais estavam procurando por ele.

Bivens prometeu "continuar agressivamente" a busca com a ajuda de recursos federais, estaduais, municipais e locais, numa tentativa de passar confiança de que o fugitivo acabaria sendo recapturado. "Este é um pequeno revés", disse ele. "Vamos pegá-lo, é uma questão de tempo", concluiu

Embora tenha autorizado a Polícia Estadual a usar força letal se Cavalcante não estiver "se rendendo ativamente", outras agências envolvidas na busca podem ter suas próprias regras, observou ele.

Aos 34 anos, Cavalcante é descrito pela Interpol como um homem franzino, de apenas 1,52 metro, 54 quilos, cabelos pretos e olhos castanhos. Agora barbeado, ele pode estar vestindo a camiseta branca e calça verde ou cinza da prisão e tênis branco, alertou o órgão.

Em meio à fuga, os moradores do condado de Chester foram solicitados a ficar atentos e manter veículos, casas e apartamentos trancados enquanto a busca por Danilo Souza Cavalcante continuava, disse a polícia estadual nas redes sociais na manhã desta segunda.

Cavalcante se estabeleceu no condado de Chester porque tinha uma irmã e amigos que foram para os Estados Unidos antes dele. Ele trabalhou por um tempo na construção civil e alugou um trailer para morar em um estacionamento no município de East Pikeland Township.

Força letal

Na esteira dos protestos nacionais e apelos a reformas no policiamento após o assassinato de George Floyd pela polícia, a maioria das agências de aplicação da lei estadunidenses destoa da Polícia Estadual da Pensilvânia e estabelece requisitos mais rigorosos para a pré-autorização de diferentes níveis de força

Os regulamentos da Polícia Estadual da Pensilvânia, republicados em julho, descrevem cenários específicos em que a força letal é justificada, inclusive para evitar a fuga de alguém que cometeu um crime violento, como assassinato, e que poderia representar uma ameaça para a comunidade.

Roubo da van

A empresa Baily's Dairy, dona da van roubada por Danilo, afirmou em sua página no Facebook que o veículo de entrega foi furtado entre às 19h e às 22h de sábado, "enquanto ainda estávamos aqui trabalhando".

O roubo não foi percebido por horas e, nesse ínterim, Cavalcante, de 34 anos, viajou mais de 32 milhas a nordeste, até o município East Pikeland Township, no condado de Chester, e depois até Phoenixville, distrito também no condado de Chester. Pouco antes das 22h de sábado, ele foi à casa de um residente de East Pikeland com quem havia trabalhado há vários anos e pediu para se encontrar com ele, segundo a polícia.

O proprietário da casa, que estava jantando com sua família e não respondeu, chamou a polícia depois de voltar para casa e rever o vídeo da campainha. Pouco depois das 22h de sábado, a polícia afirmou que Cavalcante foi à outra casa, agora numa área de Phoenixville, de outro antigo colega de trabalho, que não estava em casa.

Imagens do vídeo da campainha mostraram que Cavalcante estava agora com barba feita e vestindo um moletom com capuz amarelo ou verde, boné de beisebol preto, calças verdes de prisão e sapatos brancos, disse a polícia.

A van roubada foi encontrada às 10h40 de domingo em um campo atrás de um celeiro em East Nantmeal Township, cerca de 24 quilômetros a oeste de Phoenixville. Bivens acredita que Cavalcante abandonou o veículo porque acabou o combustível para continuar.

Enquanto as forças de segurança procuravam na área imediata por qualquer sinal dele, as autoridades temiam que ele tentasse obter outro veículo ou já o tivesse feito. "Não tenho denúncia de veículo roubado. Prevejo que o faremos", disse ele.

A fuga da prisão

Cavalcante escapou da prisão do condado de Chester enquanto aguardava transferência para a prisão estadual em 31 de agosto, após ser condenado à prisão perpétua por esfaquear até a morte uma ex-namorada em 2021. Os promotores dizem que ele queria impedi-la de contar à polícia que ele também é procurado no Brasil por um outro assassinato, cometido em 2017.

O fugitivo é suspeito de assassinar o amigo Walter Júnior, na cidade de Figueirópolis, no Tocantins, por conta de uma dívida em uma revisão veicular. O crime levou a um mandado de prisão preventiva contra Danilo, que conseguiu deixar o Brasil no fim de 2017

A polícia relatou no sábado mais dois avistamentos confirmados de Cavalcante na área de busca ao redor do parque botânico Longwood Gardens, centro das buscas nos últimos dias. Bivens disse na sexta-feira que cerca de 400 pessoas participaram da busca, incluindo equipes táticas, cães rastreadores e oficiais a cavalo, bem como aeronaves.

Apesar das buscas massivas, Bivens disse que a área tinha alguns túneis subterrâneos e "valas de drenagem muito grandes" que eram impossíveis de proteger completamente. A polícia planejava usar cerca de 600 funcionários nesta segunda-feira para “uma varredura massiva” na área de busca, disse ele.

A polícia está pedindo a qualquer pessoa com informações que ligue para o 911. Uma recompensa de US$ 20 mil (cerca de R$ 100 mil) está sendo oferecida por informações que levem à sua captura.

Funcionário da prisão demitido

As autoridades anunciaram na sexta-feira (8) a demissão do guarda da torre da prisão em serviço quando Cavalcante escalou um muro andando como um caranguejo vindo do pátio de recreação, escalou o arame farpado, correu por um telhado e pulou no chão. Sua fuga passou despercebida por mais de uma hora, até que os guardas fizeram uma contagem de funcionários.

Condenado à prisão perpétua

Em agosto, Cavalcante foi condenado à prisão perpétua após matar sua ex-namorada, a maranhense Débora Brandão, a facadas, em 2021. Outra teoria para o crime, que o levou à condenação, seria porque o brasileiro não aceitava o fim do relacionamento. Segundo a NBC Philadelphia, a condenação não tem chance de liberdade condicional.

Cavalcante e a vítima namoraram por cerca de um ano e meio. Durante esse período, Débora sofreu diversos episódios de violência doméstica.