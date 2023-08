Putin ordena que combatentes do Wagner assinem juramento de lealdade à Rússia

O presidente Vladimir Putin ordenou que os combatentes do Wagner assinem um juramento de lealdade ao Estado russo após o acidente aéreo mortal que se acredita ter matado Yevgeny Prigozhin, o controverso chefe do grupo mercenário.

Putin assinou o decreto que traz a mudança com efeito imediato, nessa sexta-feira (25), depois que o Kremlin disse que as sugestões ocidentais de que Prigozhin havia sido morto por ordem dele são uma “mentira absoluta”. O Kremlin recusou-se a confirmar definitivamente a sua morte, alegando a necessidade de esperar pelos resultados dos testes.

A autoridade de aviação russa disse que Prigozhin estava a bordo de um jato particular que caiu na noite de quarta-feira, a noroeste de Moscou, sem sobreviventes, exatamente dois meses depois de liderar um motim fracassado contra chefes do Exército.

O presidente Vladimir Putin enviou suas condolências às famílias dos mortos no acidente, e falou de Prigozhin no pretérito.

Ele citou "informações preliminares" como indicando que Prigozhin e seus principais parceiros do Wagner foram todos mortos e, embora elogiasse Prigozhin, disse que ele também cometeu alguns "erros graves".

A introdução por Putin de um juramento obrigatório para membros do Wagner e de outros empreiteiros militares privados foi uma medida clara para colocar esses grupos sob um controle estatal mais apertado.

O decreto, publicado no site do Kremlin, obriga qualquer pessoa que realize trabalho em nome dos militares, ou apoie o que Moscou chama de “operação militar especial” na Ucrânia, a prestar um juramento formal de lealdade à Rússia.

Descrito no decreto como 'um passo para forjar os fundamentos espirituais e morais da defesa da Rússia', o texto do juramento inclui uma linha na qual aqueles que o prestam prometem seguir rigorosamente as ordens dos comandantes e líderes seniores.

Políticos e analistas ocidentais sugeriram, sem apresentar provas, que Putin ordenou a morte de Prigozhin para o punir por lançar o motim de 23 a 34 de Junho contra a liderança do exército, que também representou o maior desafio ao próprio governo de Putin desde que chegou ao poder em 1999.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nessa sexta-feira que a acusação e muitas outras semelhantes eram falsas.

"Há agora muita especulação em torno deste acidente de avião e das trágicas mortes dos passageiros do avião, incluindo Yevgeny Prigozhin. É claro que, no Ocidente, toda esta especulação é apresentada de um ângulo bem conhecido", disse Peskov aos repórteres.

"Tudo isso é uma mentira absoluta e aqui, ao cobrir esse assunto, é preciso se basear em fatos. Ainda não há muitos fatos. Eles precisam ser apurados no decorrer das ações investigativas", afirmou.

'ESPERE PELOS RESULTADOS DO TESTE'



Investigadores russos abriram uma investigação sobre o que aconteceu, mas ainda não disseram o que suspeitam ter causado a queda repentina do avião do céu.

Nem confirmaram oficialmente as identidades dos 10 corpos recuperados dos destroços.

Questionado se o Kremlin recebeu a confirmação oficial da morte de Prigozhin, Peskov disse na sexta-feira: "Se você ouviu atentamente a declaração do presidente russo, ele disse que todos os testes necessários, incluindo testes genéticos, serão realizados agora. Os resultados oficiais - assim que estiverem prontos para serem publicados, serão publicados."

Peskov, que disse que Putin não se encontrou com Prigozhin recentemente, também disse que não está claro quanto tempo levarão os testes e o trabalho investigativo.

Portanto, era impossível começar a falar sobre se Putin compareceria ao funeral de Prigozhin, disse Peskov em resposta a uma pergunta sobre o assunto.

“Ainda não há data para o funeral, é impossível falar sobre isso. A única coisa que posso dizer é que o presidente tem uma agenda bastante ocupada no momento”.

Nigel Gould-Davies, antigo embaixador britânico na Bielorrússia e agora membro sénior do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), disse que o funeral seria significativo.

“Se Putin quiser enfatizar que Prigozhin morreu como traidor, irá ignorá-lo”, disse Gould-Davies.

"(Enquanto) os apoiadores de Prigozhin podem usar isso como uma oportunidade para elogiá-lo e suas críticas à condução da guerra pelo Kremlin - e podem fortalecer a hostilidade de um núcleo de partidários de Wagner em relação ao Kremlin", disse ele.

A inteligência militar britânica disse na sexta-feira que ainda não havia provas definitivas de que Prigozhin estivesse a bordo, mas que era “altamente provável” que ele estivesse morto.

O Pentágono disse que a sua avaliação inicial é que Prigozhin foi morto.

O meio de comunicação russo Baza, que conta com boas fontes entre as agências de aplicação da lei, informou que os investigadores estão se concentrando na teoria de que uma ou duas bombas podem ter sido plantadas a bordo do avião.

Questionado sobre o futuro do Grupo Wagner, que tem uma série de contratos lucrativos em toda a África e um contingente na Bielorrússia que treina o exército no país, mas que agora parece sem liderança, o porta-voz do Kremlin, Peskov, foi conciso.

“Não posso te contar nada agora, não sei”, disse ele.