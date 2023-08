Queda de avião na Rússia mata chefe de Grupo Wagner, que liderou rebelião contra governo Putin

O líder da organização paramilitar Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu em um acidente de avião nesta quarta-feira (23). A queda da aeronave, na região de Tver, ao norte da capital Moscou, deixou outras nove pessoas mortas, segundo informou a agência de notícias russa Ria Novosti.

Prigozhin, que liderou uma rebelião fracassada contra o governo de Vladimir Putin em junho, era dono do jato particular Embraer Legacy que fazia um voo de Moscou a São Petersburgo. Por enquanto, oito corpos foram encontrados no local da queda, de acordo com a Ria. Havia sete passageiros e três funcionários a bordo.

"Foi iniciada uma investigação sobre a queda do avião da Embraer que aconteceu na região de Tver nesta noite. De acordo com a lista de passageiros, o nome de Yevgeny Prigozhin estava na lista", disse a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) em nota.

De acordo com o jornal russo Kommersant, o avião pertencia ao Grupo Wagner desde 2020 e caiu após menos de 30 minutos da decolagem. Um canal do Telegram ligado ao Grupo Wagner, Gray Zone, afirma que não foi um acidente, mas que a aeronave teria sido abatida pelas defesas aéreas.

Quem é?

Prigozhin foi fundador do Grupo Wagner e era um aliado de longa data de Putin até a tentativa fracassada de motim. Membros do Grupo Wagner - incluindo Prigozhin - participaram de uma tentativa de motim que visava questionar o comando militar russo e a condução da guerra pelo Kremlin depois que a organização paramilitar sofreu um grande número de baixas na guerra da Ucrânia.

O grupo foi dissolvido neste ano, depois de uma tentativa falha de um golpe na Rússia em junho. Na ocasião, os mercenários marcharam em direção à capital Moscou, com objetivo de destituir o ministro de Defesa russo por “má administração” da guerra.

O desentendimento começou após Prigozhin acusar o governo russo de promover um ataque contra bases da sua organização. O líder mercenário também já havia reclamado que não havia equipamento suficiente para os combates na Ucrânia, e que o presidente russo, Vladimir Putin, tomava para si vitórias obtidas pelos seus combatentes.

O motim, embora fracassado, foi a maior ameaça a Putin em suas duas décadas de poder. Após algumas horas de marcha, o motim foi interrompido. Por meio de um acordo, o presidente russo teria perdoado o chefe do grupo Wagner, que deveria ir para a vizinha Belarus em exílio.