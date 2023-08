Dirigente partidário é assassinado a tiros no Equador

O dirigente partidário Pedro Briones, do Equador, foi assassinado nesta segunda-feira (14), cinco dias após o homicídio do presidenciável Fernando Villavicencio.

Briones era ligado ao ex-presidente Rafael Correa e sua sigla era ideologicamente adversária do partido de Villavicencio.

"Outro de nossos camaradas foi assassinado em Esmeraldas. Basta", disse Rafael Correa no Twitter.

"O Equador vive sua época mais sangrenta. Isso é por causa do abandono total de um governo inepto e um Estado tomado por máfias. Meu abraço solidário à família do camarada, que caiu nas mãos da violência", declarou, também no Twitter, Luisa González, presidenciável da corrente de Pedro Briones.

Segundo a imprensa local, Briones estava em casa, na cidade de San Mateo, quando dois homens em uma motocicleta atiraram contra ele e fugiram.

Na última quinta-feira (9), o candidato a presidente do Equador Fernando Villavicencio foi assassinado a tiros após um comício na capital Quito.

O presidente conservador Guillermo Lasso, que não é candidato à reeleição, atribuiu o homicídio ao "crime organizado". (com Ansa)