Candidata à Assembleia Nacional do Equador é baleada um dia após execução de presidenciável Fernando Villavicencio

Um dia após o presidenciável equatoriano Fernando Villavicencio ser executado, em crime reivindicado pela facção criminosa “Los Lobos”, a candidata à Assembleia Nacional do país, Estefany Puente, também foi vítima de um ataque armado nesta quinta-feira (10). Ela foi baleada de raspão ao ter seu carro alvejado por tiros em Quevedo, na província central de Los Ríos.

Segundo a imprensa local, Estefany estava acompanhada do pai e de um funcionário, quando foi interceptada por dois homens desconhecidos. Eles atiraram contra o para-brisa, do lado do motorista, e em seguida fugiram - os tiros atingiram de raspão o braço da candidata. A Rádio La Suprema divulgou imagens de como ficou o carro atingido. Veja abaixo:

Segundo o jornal El Universo, um amigo próximo da candidata disse que "felizmente os tiros foram disparados com uma pistola traumática", ou seja, uma arma não letal, concebida para causar ao agredido um trauma físico muito doloroso com objetivo de incapacitá-lo momentaneamente.

A Polícia investiga o fato para apurar os motivos do ataque e também revisou as câmeras de segurança para obter registros do ocorrido. Até a última atualização desta matéria ninguém foi preso.

Não há confirmação também de que os mesmos criminosos que mataram o candidato à presidência do país tenham atingido o carro de Estefany.

A candidata faz parte da Alianza Claro Que Se Puede, cujo candidato à presidência é Yaku Pérez Guartambel. A coligação de Villavicencio é o Movimiento Construye, que pode inscrever um novo candidato após a morte do cabeça de chapa.