Julho Amarelo: hepatites virais matam mais de 4 mil pessoas por dia, no mundo

As hepatites virais já fazem parte de um desafio global. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença soma 1,4 milhão de óbitos por ano no mundo, quase 4 mil por dia, sendo a segunda maior causa de morte entre as doenças infecciosas.

Em julho deste ano, o Boletim Epidemiológico elaborado pela Secretaria de Vigilância Sanitária de Rondônia, em conjunto com o Ministério da Saúde, apontou que as taxas de detecção das hepatites dos tipos B e D, na região Norte do Brasil, foram superiores à taxa nacional. Só em 2022, dos 108 casos de hepatite D registrados no país, 51,9% foram diagnosticados na região Norte.

Segundo os dados de hepatite B, de 2000 a 2022, destaca-se a capital de Porto Velho (RO) com 21,1 por 100 mil habitantes, taxa quase cinco vezes maior do que a média do país.

Nesta segunda-feira (31), último dia da campanha "Julho Amarelo", mês de conscientização sobre as hepatites virais, a médica Márcia Guzman, especialista no assunto, alerta sobre a evolução da doença se não tratada.

"Por ser silenciosa, as hepatites podem evoluir por anos, sem que o paciente apresente sintomas ou perceba que está doente. Dessa forma, os tipos da doença podem progredir para um quadro de infecção aguda, câncer hepático ou cirrose ", alerta a profissional.

A hepatite é uma infecção no fígado causada por vírus ou bactérias que atacam as células do órgão. As hepatites podem ser transmitidas por meio sexual sanguíneo e vertical, ou seja, de mãe para filho, durante a gestação ou parto. Também podem ser transmitidas pelo contágio fecal-oral, por meio da ingestão de alimentos ou água contaminados, contato pessoal próximo com pessoas infectadas, relação sexual desprotegida, contato com sangue e de mãe para filho.

Ainda segundo o Boletim Epidemiológico, as principais formas de transmissão notificadas foram: sexual e domiciliar, que ocorre entre contato próximo.

Como se preveni