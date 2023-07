Biden e Meloni, da Itália, discutirão sobre Ucrânia e China em Washington

A Casa Branca informou neste sábado (22) que o encontro do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, servirá para "reafirmar os fortes laços" entre os dois países.

Em um comunicado, o governo norte-americano revelou que os dois líderes "discutirão seus interesses estratégicos comuns", incluindo o "compromisso de seguir apoiando a Ucrânia, os desenvolvimentos no norte da África e uma coordenação transatlântica mais estreita em relação à China".

Além disso, Biden e Meloni conversarão sobre a presidência do país europeu do G7 em 2024.

A visita da chefe de governo italiana aos EUA ocorrerá em 27 de julho. Essa viagem de Meloni vinha sendo negociada há vários meses.

A Itália é uma das principais aliadas de Washington na Europa e na Organização do Tratado do Atlântico Norte, oTAN. (com Ansa)