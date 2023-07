'Attenzione, pickpocket': italiana viraliza na internet ao alertar turistas de Veneza sobre batedores de carteira

Uma mulher italiana viralizou nas redes sociais nas últimas semanas ao alertar turistas sobre furtos na cidade de Veneza. As expressões ''Attenzione, pickpocket" e ''Attenzione, borseggiatrici'', que significam ''Atenção, batedores de carteira'', ganharam o mundo e deram à ''donna'' o título de heroína.

Nas imagens que viralizaram, com mais de 10 milhões de visualizações no TikTok e Instagram, a ''vigilante'', ao perceber tentativas de furtos, grita enquanto filma, com o intuito de chamar atenção das vítimas e constranger os ladrões. Veja o vídeo abaixo:

Senhora italiana vai parar na Globo News com a sua frase “Attenzione pickpocket”#GloboNewsMais | #AttenzionePickpocket | #GloboNews

Os vídeos são publicados pela conta ''Cittadini Non Distratti'' (Cidadãos Não Distraídos, em portugues) no TikTok, que tem mais de 350 mil seguidores. A página inicialmente surgiu no Facebook, em 2019, e se descreve como um grupo de voluntários que tenta evitar furtos e recuperar carteiras roubadas.

Nas redes sociais, compartilha imagens de supostos ladrões. Mas foram os vídeos com a voz da italiana gritando, com pessoas correndo pelas ruas de Veneza ou tentando esconder os rostos, que chamaram a atenção. De acordo com a revista Newsweek, a voz é de Monica, de 57 anos. Ela faz parte do grupo de voluntários há 30 anos. Outras 40 pessoas denunciam roubos.

''Decidimos tornar nossos vídeos virais para informar os turistas para que eles tenham cuidado. Falta prevenção e informação sobre o que está acontecendo na cidade e estamos felizes que esse vídeos estão deixando as pessoas verem o problema em Veneza e em todas as cidades italianas'', disse Monica.

Apesar do sucesso e do título de heroína, a mulher gravada pede cautela com o uso de sua voz. Isso porque os alertas viraram memes, especialmente no Brasil, e ela teme que os avisos genuínos sejam explorados politicamente. Uma DJ aparece no Instagram remixando as falas.



''Acho inapropriado usar meu áudio para fins políticos ou pessoas se passando por batedores de carteira. Grito para alertar os cidadãos e turistas sobre a circulação de pessoas que fazem parte de uma organização criminosa'', disse.