EUA: governador do Texas mandou oficiais negarem água e empurrarem crianças imigrantes no Rio Grande

EUA: governador fascista do Texas manda oficiais negarem água e empurrarem crianças imigrantes no rio Grande

Patrulheiros de fronteira do Texas com o Novo México receberam ordens para empurrar crianças imigrantes no rio Grande, corpo de água que separa os dois países, revelou o jornal The Guardian, com base em mensagens obtidas pelo Houston Chronicle. Um agente da segurança foi quem denunciou as ações "desumanas" em e-mails obtidos pela imprensa internacional.



O agente narra duas situações que aconteceram, nos dias 25 e 30 de junho. Na primeira, os patrulheiros encontraram um grupo de 120 pessoas tentando cruzar o rio, incluindo crianças e bebês de colo. Um comandante ordenou que eles "empurrassem as pessoas na água, de volta para o México". O homem também narra um caso em que ele e o colega encontraram uma menina de quatro anos que desmaiou ao tentar atravessar o rio num dia em que fazia 38 ºC. Ela e o grupo que a acompanhava foram empurrados no rio.

A instrução dada pelas autoridades do Departamento de Segurança Pública do Texas também afirma que é recomendável não prover água ou comida para os imigrantes em situação de fome e sede, em especial durante a onda de calor que atinge o deserto do Chiahuaha. A cidade de Ojinaga, no México, usada também como ponte entre EUA e México, tem apresentado temperaturas acima dos 42º neste verão.

No email enviado a superiores, o patrulheiro pede mudanças nas diretrizes: "Acredito que cruzamos o limite do desumano", escreveu. "Devido ao calor extremo, a ordem de não dar água às pessoas também precisa ser revertida imediatamente", destacou.

Boias

No mês passado, o governo Texas instalou boias gradeadas no Rio para impedir que imigrantes mexicanos atravessassem o curso d'água em direção aos EUA. O equipamento, segundo a revista fórum, causou diversos acidentes. Os médicos relatam ter tratado, no intervalo de sete horas, uma criança de 4 anos de idade que desmaiou no deserto após ser empurrada por um guarda texano em um calor de 37º C.

No mesmo dia, eles atenderam um homem com lacerações nas pernas causadas por tentar resgatar seus filhos que estavam presos em uma boia de contenção de migrantes no meio do Rio Grande, também no Texas. Ainda naquela data, um adolescente de 15 anos de idade quebrou uma perna após tentar cruzar uma parte perigosa das boias e uma mulher de 19 anos ficou presa nos arames flutuantes do Rio Grande enquanto teve um aborto espontâneo. Ela faleceu.

O governo do Texas negou que tenha uma política do tipo que ordene "empurrar crianças" na água e que a Operação Estrela Solitária, que é direcionada contra imigrantes, nunca teve como objetivo tirar a vida de imigrantes.

Casa Branca abomina

A secretária de imprensa do governo americano afirmou que, se os relatos do agente forem verdadeiros, as ações são "abomináveis" e "perigosas". "Estamos falando dos valores básicos de quem somos como país", disse na última terça-feira.

Conservadorismo

Greg Abbott, governador do Texas, é um dos políticos mais conservadores dos EUA e possui forte apoio da base trumpista, com políticas anti-imigração. Em declaração realizada na última terça-feira, ele negou o fim da operação ou das boias de arame farpado no Rio Grande.

O governo do estado do Texas, de onde são os patrulheiros, aprovou recentemente um plano de US$ 5,1 bilhões para prevenir imigração ilegal na fronteira. No mês passado, Abbott enviou um ônibus lotado de imigrantes ilegais para o bairro da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, em Washington.