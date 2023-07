Morre atriz e cantora Jane Birkin; França perde um 'ícone'

A atriz e cantora britânica Jane Birkin, uma criança selvagem dos anos 1960 que se tornou uma figura amada na França, morreu em Paris aos 76 anos.

O Ministério da Cultura da França disse que o país perdeu um "ícone francófono atemporal".

A mídia local informou que ela foi encontrada morta em sua casa, citando pessoas próximas a ela. Birkin teve um leve derrame em 2021, após sofrer problemas cardíacos em anos anteriores.

Birkin era mais conhecida no exterior por seu sucesso de 1969, no qual ela e seu então amante, o falecido cantor e compositor francês Serge Gainsbourg, cantavam a sexualmente explícita “Je t'aime...moi non plus”.

Ela viveu em sua França adotiva desde o final dos anos 1960 e, além de cantar e atuar em dezenas de filmes, era uma figura popular por sua natureza calorosa e luta inabalável pelos direitos das mulheres e LGBT+.

"A mais parisiense dos ingleses nos deixou", disse a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. "Jamais esqueceremos suas canções, suas risadas e seu sotaque incomparável que sempre nos acompanhou."

Jane Mallory Birkin nasceu em Londres em dezembro de 1946, filha da atriz britânica Judy Campbell e do comandante da Marinha Real David Birkin.

Ela subiu ao palco pela primeira vez aos 17 anos e apareceu no musical "Passion Flower Hotel", de 1965, do maestro e compositor John Barry, com quem se casou pouco depois. O casamento terminou no final dos anos 1960.

Antes de se aventurar pelo Canal da Mancha aos 22 anos, ela alcançou notoriedade no polêmico filme de Michelangelo Antonioni de 1966, "Blow-Up", aparecendo nua em uma cena de sexo a três.

Mas foi na França que ela realmente alcançou a fama, tanto por seu caso de amor com a atormentada estrela nacional Gainsbourg, quanto por seu estilo moleca e cativante sotaque britânico ao falar francês, que alguns dizem que ela cultivou deliberadamente.

Após o término desse relacionamento em 1981, ela continuou sua carreira como cantora e atriz, apresentando-se no palco e lançando álbuns como "Baby Alone in Babylone" em 1983 e "Amour des Feintes" em 1990, ambos com letra e música. por Gainsbourg.

Ela escreveu seu próprio álbum "Arabesque" em 2002, e em 2009 lançou uma coleção de gravações ao vivo, "Jane at the Palace".

“É inimaginável viver em um mundo sem você”, disse o cantor francês Etienne Daho, que produziu e compôs o último álbum de Birkin em 2020.

Foi no set do filme "Slogan" em 1969 que Birkin conheceu Gainsbourg, que estava se recuperando de um rompimento com Brigitte Bardot, e os dois rapidamente começaram um caso de amor que cativou a nação.

Nesse mesmo ano, eles lançaram "Je T'Aime ... Moi Non Plus" ("Eu te amo ... nem eu"), uma canção sobre o amor físico originalmente escrita para Bardot, na qual as letras explícitas de Gainsbourg são pontuadas por gemidos ofegantes e gritos de Birkin.

A música foi proibida pela BBC e condenada pelo Vaticano.

A bebida de Gainsbourg acabou levando a melhor sobre o relacionamento, e Birkin o deixou em 1981 para morar com o diretor de cinema Jacques Doillon. No entanto, ela permaneceu perto do cantor problemático até sua morte em março de 1991.

Foi nessa época que ela inspirou a famosa bolsa Birkin da casa de luxo francesa Hermes, depois que o presidente-executivo Jean-Louis Dumas a viu lutando com sua bolsa de palha em um voo para Londres, derramando o conteúdo no chão.

Ela deixa duas filhas, a cantora e atriz Charlotte, nascida em 1971, e Lou Doillon, também atriz, nascida em 1982. Ela também teve uma filha, Kate, que nasceu em 1967 e morreu em 2013.