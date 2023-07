Testamento de Berlusconi vale 5 bilhões de euros

O tesouro que o ex-premiê Silvio Berlusconi deixou a seus cinco filhos vale, segundo informações de bastidores, cerca de 5 bilhões de euros, o equivalente hoje a quase R$ 27 bilhões.

Somente a Fininvest, holding que reúne os negócios da família, vale 3,9 bilhões de euros, valor ao qual deve ser acrescentado o patrimônio de bens do ex-primeiro-ministro, como mansões, apartamentos, iates, obras de arte e outros investimentos, além de depósitos bancários e dinheiro vivo.

O testamento, formado por três páginas escritas a mão por Berlusconi, não detalha valores, mas, partindo dos 5 bilhões de euros, é possível calcular que os filhos mais velhos do ex-premiê, Marina e Pier Silvio, herdaram 1,5 bilhão de euros cada um.

Dois terços do patrimônio de Berlusconi foram divididos igualmente entre seus cinco filhos, mas o terço restante foi dividido apenas entre Marina e Pier Silvio, frutos do casamento do bilionário com Carla Dall'Oglio.

Com isso, os dois passam a deter uma fatia total de 53% na Fininvest , da qual Marina já é presidente. A holding é a principal acionista do conglomerado de mídia MFE-Mediaset e do grupo editorial Mondadori, além de dividir o controle do Banco Mediolanum com o grupo Doris.

Também é dona do clube de futebol Monza.

Barbara, Eleonora e Luigi, filhos de Berlusconi com Veronica Lario, devem ficar cada um com cerca de 660 milhões de euros, incluindo os 47% restantes na Fininvest.

O ex-premiê também destinou quantias vultosas para três pessoas: sua última companheira, Marta Fascina (100 milhões de euros), seu irmão Paolo Berlusconi (100 milhões de euros) e o amigo e ex-senador Marcello Dell'Utri (30 milhões de euros), já condenado por associação mafiosa. (com Ansa)