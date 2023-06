Vargas Llosa retorna à política no Peru após 33 anos

O escritor peruano Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura em 2010, filiou-se ao partido político recém-criado Libertad Popular, no Peru, e retornou oficialmente à política após 33 anos.



O anúncio foi feitos pelos dirigentes da legenda nas redes sociais na sexta-feira (23).

O partido, que tem o ex-primeiro-ministro Pedro Cateriano como presidente, expressou sua satisfação destacando que Vargas Llosa é "um eminente defensor da liberdade e dos princípios democráticos".



Vargas Llosa está fora da política oficialmente desde 1990, quando foi derrotado no segundo turno presidencial por Alberto Fujimori. Desde então, o autor de "A cidade e os cachorros", de 87 anos, tem aparecido esporadicamente no cenário político, porém oferecendo seu apoio a vários candidatos presidenciais: Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) e Keiko Fujimori (2021).



O Libertad Popular foi fundado por Cateriano e pelo ex-ministro de Energia e Minas, Rafael Belaúnde Llosa. Este último disse recentemente, em entrevista ao jornal Peru21, que um dos principais objetivos do partido é o "capitalismo popular".



Além disso, Belaúnde Llosa explicou que este é o principal caminho para alcançar, de forma plural, a realização pessoal e o desenvolvimento social".



"Nós definimos como uma revolução capitalista, em que não queremos substituir o Estado, mas fazer com que o Estado se coloque ao serviço da expansão do mercado a favor da cidadania", concluiu o ex-ministro. (com agência Ansa)