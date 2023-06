Sergio Massa, ministro da Economia, será candidato do peronismo na Argentina; primárias acontecem em agosto

Júlia Barbon - Sergio Massa, atual ministro da Economia na Argentina, será o único candidato à Presidência do peronismo nas eleições de outubro no país. A coalizão surpreendeu ao anunciar a decisão na noite de sexta-feira (23), às vésperas do fechamento das listas que vão concorrer às primárias, em agosto.

Um dia antes, o ministro do Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, e o embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, haviam anunciado suas pré-candidaturas pela mesma coalizão, que agora se chama União pela Pátria. Mas a aliança mudou de ideia na última hora, após um dia de negociações intensas, dando fim a um longo período de incertezas.

"Por responsabilidade institucional, política e social, nosso espaço decidiu formar uma lista de unidades que nos representará nas próximas eleições", escreveu o grupo no Twitter, reconhecendo "Wado" de Pedro e Scioli por terem "apostado na unidade do peronismo, colocando o coletivo antes do individual".

O candidato a vice de Massa será Agustín Rossi, chefe de gabinete do presidente Alberto Fernández. Seus principais concorrentes da coalizão republicana de oposição Juntos por el Cambio serão Horacio Larreta, chefe da capital federal Buenos Aires, e Patricia Bullrich, ex-presidente do partido de Mauricio Macri (Proposta Republicana).

Neste ano, as duas principais forças políticas argentinas disputarão espaço ainda com o deputado federal ultraliberal Javier Milei, líder da coalizão A Liberdade Avança, que desde o início se apresentou como uma rara terceira via e foi ganhando tração enquanto os dois lados não se decidiam.

A escolha de Massa como candidato único indica que as primárias de 13 de agosto, chamadas de Paso (Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias), serão uma espécie de prévia para as eleições gerais, em 22 de outubro, já que os principais candidatos não devem mudar. Um possível segundo turno está marcado para 19 de novembro.

Havia grande expectativa em relação ao anúncio do peronismo porque a atual vice-presidente, Cristina Kirchner, vinha fazendo mistério em relação a quem apoiaria. Além de Massa e "Wado" de Pedro, o nome do governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, também passou a ser ventilado como seu preferido nos últimos dias.

Pairava ainda outra dúvida: se um deles concorreria sozinho ou disputaria as primárias com Scioli, que perdeu no segundo turno para Macri em 2015 e estava ávido por entrar na corrida novamente. O presidente antes vinha defendendo primárias mais diversas, com abertura para vários candidatos, em oposição a Cristina.

Massa, que tem 51 anos, foi o terceiro ministro da Economia nomeado por Fernández, em julho de 2022. Antes disso, o político formado em direito foi presidente da Câmara dos Deputados por três anos e prefeito da cidade de Tigre, vizinha a Buenos Aires, por outros seis. Também foi chefe de gabinete de Cristina por um ano.

De perfil conciliador, ele assumiu quando o presidente decidiu unificar as pastas de Economia, Desenvolvimento Produtivo e Agricultura, Pecuária e Pesca para centralizar as ações diante da piora da crise econômica do país. Ele tem sido o responsável por "segurar as pontas" do governo até as eleições e lidera a renegociação da dívida bilionária que o país tem com o FMI (Fundo Monetário Internacional).

A Argentina, que já foi mais rica que Alemanha, Itália e França, vive sua terceira grande turbulência nas contas em 40 anos de democracia, com uma inflação anual que atingiu 114% em maio, pesos que derretem na mão, um dólar paralelo que sobe diariamente, apesar da tentativa do governo de controlar a moeda, e o crescimento da pobreza.

Em outubro, o país também vai eleger metade dos deputados, um terço dos senadores e os governadores de 21 das 23 províncias e da cidade de Buenos Aires.