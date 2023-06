Zuckerberg aceita desafio de Musk para luta em ringue

Os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg, líderes das maiores empresas de tecnologia do mundo, se desafiaram para acertar as contas em uma luta no ringue.

O dono do Twitter publicou nas redes sociais que estava "pronto para uma luta" com o CEO da Meta que, por sua vez, aceitou o convite ao compartilhar um story pedindo para o rival enviar o local da briga.

Na sequência, o fundador da SpaceX sugeriu um octógono em Las Vegas, nos Estados Unidos, que recebe frequentemente lutas do Ultimate Fighting Championship (UFC).

Dana White, presidente do UFC, declarou em uma entrevista ao TMZ Live que os dois magnatas estão levando a sério um possível combate no ringue.

Fisicamente, Musk é maior em comparação com Zuckerberg, mas o proprietário da Meta pratica jiu-jitsu, uma arte marcial japonesa, e já conquistou medalhas de ouro e prata em um torneio neste ano.

O norte-americano Jon Jones, atual campeão peso-pesado do UFC, declarou que torcerá para Zuckerberg no possível duelo e até se colocou à disposição do magnata para ajudá-lo em seus treinamentos. (com Ansa)