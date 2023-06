Golpe de mercenários contra exército russo é o mais novo capítulo da guerra na Ucrânia; Putin faz pronunciamento na TV e promete responder insurreição com 'ações duras'

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu esmagar um motim armado depois que o exército privado do chefe mercenário Yevgeny Prigozhin assumiu o controle de uma cidade do sul como parte de uma tentativa de derrubar a liderança militar.

Na primeira insurreição armada da Rússia desde as guerras da Chechênia décadas atrás, combatentes fortemente armados da milícia Wagner, de Prigozhin, controlavam as ruas de Rostov-on-Don, uma cidade de mais de um milhão de habitantes perto da fronteira com a Ucrânia.

Prigozhin, cujo exército privado travou as batalhas mais sangrentas na Ucrânia, mesmo quando rivalizou por meses com o alto escalão, disse que capturou o quartel-general do Distrito Militar do Sul da Rússia depois de liderar suas forças da Ucrânia para a Rússia.

Em Rostov, que serve como o principal centro logístico de retaguarda para toda a força de invasão da Rússia, os moradores se aglomeraram, filmando em telefones celulares, enquanto os combatentes Wagner em veículos blindados e enormes tanques de batalha ocupavam posições no centro da cidade.

Um tanque estava preso entre prédios de estuque com cartazes anunciando o Mmovimento. Outro tinha "Sibéria" pintado com tinta vermelha na frente, uma clara declaração de intenção de varrer toda a Rússia.

Uma fonte de segurança russa disse à Reuters que os combatentes de Wagner também tomaram instalações militares na cidade de Voronezh, mais ao norte na estrada para Moscou, onde o governador disse que operações estavam em andamento para reprimir o motim. A Reuters não pôde confirmar de forma independente a situação lá.

Em Moscou, houve uma maior presença de segurança nas ruas. A Praça Vermelha foi bloqueada por barreiras de metal.

"Ambições excessivas e interesses escusos levaram à traição", disse Putin em um discurso televisionado.

"É um golpe para a Rússia, para o nosso povo. E nossas ações para defender a Pátria contra tal ameaça serão duras."

"Todos aqueles que deliberadamente pisaram no caminho da traição, que prepararam uma insurreição armada, que seguiram o caminho da chantagem e métodos terroristas, sofrerão punição inevitável, responderão tanto à lei quanto ao nosso povo."

Um desafiador Prigozhin respondeu rapidamente que ele e seus homens não tinham intenção de se entregar.

"O presidente comete um erro profundo quando fala sobre traição. Somos patriotas de nossa pátria, lutamos e lutamos por isso", disse Prigozh em uma mensagem de áudio. "Não queremos que o país continue a viver na corrupção e na falsidade."

Yevgeny Prigozhin, o líder dos mercenários (Foto: Reprodução)

Em uma série de mensagens durante a noite, Prigozhin exigiu que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do estado-maior, Valery Gerasimov, fossem vê-lo em Rostov.

As capitais ocidentais disseram que estão acompanhando de perto a situação na Rússia com armas nucleares. A Casa Branca disse que o presidente Joe Biden foi informado.

"Isso representa o desafio mais significativo para o Estado russo nos últimos tempos", disse o Ministério da Defesa britânico .

"Nas próximas horas, a lealdade das forças de segurança da Rússia, e especialmente da Guarda Nacional Russa, será a chave para o desenrolar desta crise."

Prigozhin, um ex-presidiário e aliado de longa data de Putin, lidera um exército privado que inclui milhares de ex-prisioneiros recrutados nas prisões russas.

Seus homens enfrentaram os combates mais ferozes da guerra de 16 meses na Ucrânia, incluindo a batalha prolongada pela cidade oriental de Bakhmut.

Ele protestou durante meses contra os altos escalões do exército regular, acusando os generais de incompetência e de reter munição de seus combatentes. Neste mês, ele desafiou ordens para assinar um contrato que colocava suas tropas sob o comando do Ministério da Defesa.

ALEGADO ATAQUE AÉREO

Ele lançou o aparente motim nessa sexta-feira depois de alegar que os militares mataram um grande número de seus combatentes em um ataque aéreo. O Ministério da Defesa negou.

"Aqueles que destruíram nossos rapazes, que destruíram a vida de muitas dezenas de milhares de soldados russos, serão punidos. Peço que ninguém ofereça resistência...", disse Prigozhin.

"Somos 25.000 e vamos descobrir por que o caos está acontecendo no país", disse ele, prometendo destruir quaisquer postos de controle ou forças aéreas que estivessem no caminho de Wagner. Mais tarde, ele disse que seus homens se envolveram em confrontos com soldados regulares e derrubaram um helicóptero.

O serviço de segurança FSB da Rússia abriu um processo criminal contra Prigozhin por motim armado e disse que suas declarações eram "pedidos para o início de um conflito civil armado em território russo".

COMBOIO MILITAR

Por volta das 2h (23h GMT), Prigozhin postou uma mensagem no aplicativo Telegram dizendo que suas forças estavam em Rostov e prontas para "ir até o fim" contra o alto escalão e destruir qualquer um que estivesse em seu caminho.

Por volta das 5h (2h GMT), a administração da região de Voronezh, na rodovia M-4 entre Rostov e Moscou, disse ao Telegram que um comboio militar estava na rodovia e pediu aos moradores que evitassem usá-lo.

Imagens não verificadas postadas nas redes sociais mostraram um comboio de vários veículos militares, incluindo pelo menos um tanque e um veículo blindado em caminhões-plataforma. Não ficou claro onde eles estavam ou se os caminhões cobertos do comboio continham combatentes. Alguns dos veículos arvoravam a bandeira russa.

Prigozhin negou que estivesse tentando encenar um golpe militar. Ele disse que liderou seus combatentes da Ucrânia para Rostov, onde um vídeo postado por um canal pró-Wagner no Telegram o mostrou, aparentemente relaxado, conversando com dois generais no quartel-general do Distrito Militar do Sul.

"Chegamos aqui, queremos receber o chefe do estado-maior e Shoigu. A menos que eles venham, estaremos aqui, bloquearemos a cidade de Rostov e seguiremos para Moscou", disse ele no vídeo.

O tenente-general do Exército Vladimir Alekseyev emitiu um apelo em vídeo pedindo a Prigozhin que reconsiderasse suas ações.

"Apenas o presidente tem o direito de nomear a liderança máxima das Forças Armadas, e vocês estão tentando usurpar sua autoridade", disse ele.

Um vídeo não verificado em um canal do Telegram perto de Wagner mostrou a suposta cena de um ataque aéreo contra as forças de Wagner. Mostrava uma floresta onde pequenos incêndios estavam queimando e as árvores pareciam ter sido quebradas à força. Parecia haver um corpo, mas nenhuma evidência direta de qualquer ataque.

Trazia a legenda: "Um ataque com míssil foi lançado nos acampamentos da PMC (Companhia Militar Privada) Wagner. Muitas vítimas. Segundo testemunhas oculares, o ataque foi desferido pela retaguarda, ou seja, foi desferido pelos militares da Rússia Ministro da defesa."

O Ministério da Defesa disse que a alegação era falsa.

_______

O PRONUNCIAMENTO DE PUTIN

O presidente da Rússia Vladimir Putin se dirigiu aos cidadãos do país, aos serviços de segurança e ao Exército após uma tentativa de rebelião armada, da organização da qual o Serviço Federal de Segurança (FSB) acusou Yevgeny Prigozhin, o chefe do Grupo Wagner.



"Dirijo-me aos cidadãos da Rússia, ao pessoal das Forças Armadas, serviços de segurança e serviços especiais, aos combatentes e comandantes que agora lutam em suas posições de combate, repelem os ataques do inimigo, fazem isso heroicamente – sei disso, hoje, esta noite, falei mais uma vez com os comandantes de todas as direções. Dirijo-me também àqueles que foram arrastados por meio de engano ou ameaças para uma aventura criminosa, empurrados para o caminho de um crime grave – a rebelião armada.



Hoje a Rússia está conduzindo uma luta dificílima pelo seu futuro, repelindo a agressão dos neonazistas e seus patrões. Basicamente toda a máquina militar, econômica e informacional do Ocidente foi dirigida conta nós. Lutamos pela vida e segurança do nosso povo, pela nossa soberania e independência. Pelo direito de ser e permanecer a Rússia – um Estado com mil anos de história.

Esta batalha, quando o destino do povo está sendo decidido, requer a unidade de todas as forças, união, consolidação e responsabilidade. Quando tudo o que nos enfraquece deve ser posto de lado, qualquer briga que nossos inimigos externos possam usar para nos minar por dentro. E por isso, as ações que dividem nossa unidade são, de fato, apostasia de nosso povo, dos companheiros de armas que agora estão lutando na frente. Isto é uma facada nas costas do nosso país e do nosso povo.

Tal golpe foi desferido contra a Rússia em 1917, quando o país estava na Primeira Guerra Mundial. Mas a vitória foi lhe roubada. Intrigas, disputas, politicagem nas costas do Exército e do povo acabaram sendo o maior abalo, a destruição do Exército e a desintegração do Estado, a perda de enormes territórios. Finalmente – a tragédia da guerra civil.



Russos matavam russos, irmãos matavam irmãos, enquanto lucros interesseiros eram obtidos por vários tipos de aventureiros políticos e forças estrangeiras, que dividiam o país, rasgavam-no em pedaços. Não deixaremos que isso aconteça novamente. Protegeremos tanto nosso povo como nosso Estado de quaisquer ameaças. Inclusive – da traição interna.



Mas aquilo que enfrentamos é exatamente traição. Ambições excessivas e interesses pessoais levaram à traição. À traição ao seu país, ao seu povo e àquela causa pela qual os combatentes e comandantes do grupo Wagner lutaram e morreram lado a lado com as nossas outras unidades. Os heróis que libertaram Soledar e Artyomovsk, as cidades e os povoados de Donbass, lutaram e deram suas vidas pela Novorossiya, pela unidade do mundo russo. Seu nome e glória também foram traídos por aqueles que estão tentando organizar uma rebelião, empurrando o país para a anarquia e o fratricídio, rumo à derrota e, em última análise, à capitulação.



Repito, qualquer turbulência interna é uma ameaça mortal à nossa condição de Estado, a nós como nação. É um golpe para a Rússia, para o nosso povo, e nossas ações para proteger a Pátria de tal ameaça serão duras.

Todos aqueles que deliberadamente tomaram o caminho da traição, que prepararam uma insurreição armada, que tomaram o caminho da chantagem e dos métodos terroristas, sofrerão a punição inevitável, responderão tanto perante a lei quanto perante o nosso povo.



As Forças Armadas e outras agências governamentais receberam as ordens necessárias, medidas antiterroristas adicionais estão sendo introduzidas em Moscou, na região de Moscou, em várias outras regiões. Também serão tomadas ações resolutas para estabilizar a situação em Rostov-no-Don. Ela segue complexa, com o trabalho das autoridades civis e militares bloqueado de fato.



Como presidente da Rússia e comandante-em-chefe, como cidadão da Rússia, farei os possíveis para defender o país, para proteger a ordem constitucional, a vida, a segurança e a liberdade dos cidadãos. Aqueles que organizaram e prepararam o motim militar, que levantaram armas contra seus companheiros de armas, traíram a Rússia, e eles serão responsabilizados por isso.



Apelo ainda que aqueles que estão sendo arrastados para esse crime não cometam um erro fatal, trágico e irrepetível, que façam a única escolha certa, de parar de participar de ações criminosas. Acredito que preservaremos e defenderemos o que nos é caro e sagrado e, junto com nossa Pátria, superaremos todas as provações e nos tornaremos ainda mais fortes." (com agência Sputnik Brasil)