Presidente da Itália receberá Lula em 21 de junho

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, receberá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no próximo dia 21 de junho.

Lula viajará à Europa na semana que vem para participar de uma conferência sobre economia verde organizada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, nos dias 22 e 23 de junho.

Antes desse evento, o petista passará por Roma e também deve se reunir com o papa Francisco, que ainda se recupera de uma cirurgia abdominal feita em 7 de junho.

Uma fonte do Palácio do Planalto disse à ANSA que Lula também se encontrará com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, que chegou a visitá-lo na cadeia em Curitiba em 2018, quando era eurodeputado.

Visita ao papa

O governo brasileiro confirmou nesta quarta-feira (14) a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana a Roma e ao Vaticano, como parte de uma turnê europeia que incluirá a França.

A visita do "presidente a Roma e ao Vaticano está prevista para ocorrer entre 20 e 22 de junho", informou o Ministério das Relações Exteriores nesta noite.

Lula e o Papa Francisco (arquivo) (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

Em outra nota, o Itamaraty informou sobre a viagem do mandatário a "Paris, prevista para ocorrer nos dias 22 e 23 de junho".

No território francês, Lula participará de um fórum sobre economia verde com o presidente Emmanuel Macron, um de seus principais interlocutores na Europa.

Nesta semana, o petista já havia dito que pretende se reunir com seu homólogo da Itália, Sergio Mattarella, e com o papa Francisco, que ainda se recupera de uma cirurgia abdominal. A expectativa é de que o encontro com o líder da Igreja Católica aconteça no dia 21 de junho. (com Ansa)