Naufrágio deixa dezenas de mortos na costa da Grécia

Pelo menos 79 pessoas morreram no naufrágio de um pesqueiro com centenas de migrantes na costa do Peloponeso, no sul da Grécia, nesta quarta-feira (14).

Segundo as primeiras informações da Guarda Costeira grega, cerca de 400 deslocados internacionais viajavam na embarcação, que partira de Tobruk, no litoral leste da Líbia, com destino à Itália.

O balanço da tragédia ainda deve se agravar, uma vez que apenas 104 pessoas foram socorridas com vida, sendo que 14 já foram transferidas para um hospital em Kalamata.

O Mediterrâneo é a rota migratória mais mortal no mundo e vem presenciando um recrudescimento na crise humanitária em 2023.

Apenas a Itália já recebeu 55 mil migrantes forçados por via marítima neste ano, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2022, segundo o Ministério do Interior.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), quase 1,2 mil pessoas já morreram ou desapareceram tentando concluir a travessia do Mediterrâneo em 2023, contra pouco mais de mil de igual período do ano passado. (com Ansa)