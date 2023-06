Trump vira réu por crimes federais

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se apresentou na tarde desta terça-feira (13) à um tribunal da Justiça federal na cidade de Miami, no estado da Flórida, para ouvir formalmente as acusações criminais contra ele.

O magnata escutou as 37 acusações criminais provenientes da descoberta de diversos documentos secretos em sua residência em Mar-a-Lago e se declarou inocente.

"Estamos apresentando uma confissão de inocência", disse o advogado de Trump, Todd Blanche, ao juiz.

Segundo os repórteres presentes, o republicano permaneceu o tempo todo de braços cruzados, com expressão de irritação no rosto. O promotor especial Jack Smith, que conduziu a investigação, também compareceu ao tribunal, enquanto o juiz Jonathan Goodman lia as acusações.

"É um dia triste para a América", escreveu o republicano em sua rede social Truth pouco antes de chegar ao tribunal.

"Somos uma nação em declínio, isso é uma caça às bruxas", reiterou o ex-mandatário.

A audiência do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump no tribunal de Miami terminou após 47 minutos.



O republicano virou réu por crimes federais e se declarou inocente das 37 acusações feitas contra ele.

O promotor especial Jack Smith, responsável pela investigação, também esteve presente no tribunal. (com Ansa)