EUA: Trump diz que investigação federal é 'ridícula e sem fundamento'

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump classificou hoje de "ridícula" e "sem fundamento" a investigação federal contra ele sobre retirada de documentos confidenciais da Casa Branca. Em sua primeira aparição pública desde que foi indiciado, nessa sexta (9), Trump disse que a acusação pelo Departamento de Justiça é uma "tentativa de prejudicar suas chances de retornar à Casa Branca enquanto faz campanha para um segundo mandato".

"Eles lançaram uma caça às bruxas atrás da outra para tentar impedir nosso movimento, para frustrar a vontade do povo americano", disse Trump: "No final, eles não estão vindo atrás de mim. Eles estão indo atrás de você", acrescentou. O discurso foi feito na Convenção Republicana da Geórgia.

A estratégia é bem usada por Trump, que continua na liderança da corrida pela indicação do Partido Republicano para 2024, apesar de seus crescentes problemas legais. O ex-presidente planejava falar para um público republicano na Carolina do Norte, hoje.

Trump é acusado de 37 crimes envolvendo o acúmulo de documentos confidenciais em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida. As acusações mais sérias acarretam possíveis sentenças de prisão de até 20 anos cada, mas a decisão sobre sentença máxima, em última instância, cabe ao juiz.

Nas convenções do partido na Geórgia e na Carolina do Norte, ele foi visto como herói. "Trump é um lutador, e os tipos de pessoas que participam dessas convenções adoram um lutador", disse Jack Kingston, ex-congressista da Geórgia que apoiou as campanhas para a Casa Branca em 2016 e 2020. (com Agência Estado e Associated Press)