Líder indígena Raoni é recebido por Macron na França

O líder indígena Raoni Metuktire, da etnia Kayapó, foi recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, como parte dos preparativos para um encontro sobre economia verde que será realizado em Paris no fim de junho e que contará com o mandatário Luiz Inácio Lula da Silva.

"Estamos atentos ao que nos diz o cacique Raoni, a 18 dias da Cúpula de Paris para um Novo Pacto Financeiro Global que o mundo precisa", escreveu Macron nas redes sociais neste domingo (4).

"Preservar as florestas tropicais, garantir o respeito aos direitos dos povos indígenas, esse é o trabalho da sua vida, sua luta pela humanidade", acrescentou.

Raoni, da região do Alto Xingu, no Mato Grosso, ganhou reconhecimento internacional por seu trabalho na defesa dos direitos dos povos indígenas e na preservação da Amazônia. Aos 93 anos, o cacique é sempre cotado como possível vencedor do Nobel da Paz.

A reunião com Macron ocorre após uma semana marcada pela aprovação no Congresso de uma medida provisória que reduziu as atribuições dos ministérios dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente, levantando protestos das comunidades originárias. (com Ansa)