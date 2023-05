Timor-Leste vai pedir auditoria internacional sobre eleições

O governo do Timor-Leste vai pedir uma auditoria internacional para investigar falhas na divulgação dos resultados das eleições legislativas desse domingo (21), informou nesta segunda (22) o chefe de Estado José Ramos-Horta.

Ele disse que o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) foi partidarizado nos últimos dois anos, retirando pessoas com experiência e capacidade. As falhas na divulgação dos resultados estão sendo atribuídas a essa entidade.

"Não compreendo o por quê, já estamos no segundo dia e não há atualização permanente do resultado, não está sendo feita. O STAE apresenta a desculpa falaciosa de que o problema é da internet, [mas] não é", afirmou Ramos-Horta após reunião com o presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) .

"O problema é que ao longo desses dois anos partidarizaram o STAE, retiraram todo o pessoal com experiência de muitos anos e que foram objeto de elogios de todos, que trabalharam na Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e República Centro-Africana. Retiraram e puseram pessoas que são políticos", acusou.

Por questão "de transparência", Ramos-Horta quer explicações, que acredita só serem possíveis por meio de uma auditoria internacional: "Eu vou exigir primeiro uma auditoria aprofundada. E não vai ser nacional. Vai ser internacional, com gente competente, com capacidade de investigação criminal para ver o que se passou", prometeu.

O STAE admitiu algumas falhas, devido a problemas técnicos e de internet, que estão atrasando a divulgação dos resultados.

O diretor-geral, Acilino Manuel Branco, disse que tem havido problemas nas comunicações dos municípios a Díli, para que a tabulação dos resultados possa ser inserida.

Quase 19 horas depois do fechamento das urnas, o STAE só tinha divulgado dados correspondentes a cerca de 48% dos centros de votação, o que equivale a 258 mil votantes, num universo de mais de 890 mil eleitores recenseados.

A única forma de conhecer a contagem progressiva do resultado é visitar o Secretariado, em Díli, e consultar duas televisões disponibilizadas no local. Outra alternativa é acompanhar o quadro da contagem, que é retransmitido pela Rádio Televisão de Timor-Leste. (com RTP)