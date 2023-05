Zelensky é 'maior de idade' e sabe o que faz, enquanto Biden não ajuda a resolver conflito, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria ter tido um encontro, nesse domingo (21), com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, contudo a reunião não ocorreu.



De acordo com Lula, o líder ucraniano se atrasou para a reunião bilateral e não apareceu.



"O fato é muito simples, tinha uma bilateral com a Ucrânia aqui neste salão. Esperamos e recebemos a informação de que eles tinham se atrasado. Enquanto isso, eu recebi o presidente do Vietnã [Pham Minh Chinh]. Quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu. Certamente, teve outro compromisso e não pôde vir", afirmou Lula.

O presidente brasileiro também destacou que escutou o discurso do ucraniano: "Eu ouvi atentamente o discurso de Zelensky no encontro. Ele certamente ouviu o meu discurso atentamente no encontro. E eu continuo com a mesma posição que antes", afirmou Lula.



Lula ainda destacou que Zelensky é "maior de idade" e sabe muito bem o que faz, e tanto ele como o líder russo, Vladimir Putin, não querem discutir a paz.



O presidente brasileiro ainda afirmou estar disposto a ir à Ucrânia e à Rússia para tratar de uma solução para o conflito.



Lula também comentou a fala de Biden, quando o presidente norte-americano alegou que a rendição russa é a única solução para o conflito.

"Ontem vocês viram o discurso de Biden, o discurso do Biden, que tem que ir para cima do Putin até ele se render, pagar tudo que estragou. Esse discurso não ajuda, na minha opinião", enfatizou Lula.

Para Lula, o caminho para o fim do conflito passa pelo entendimento entre os presidentes das nações envolvidas, com a ajuda da comunidade internacional. (com agência Sputnik Brasil)