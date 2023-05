Missão de paz do Vaticano será liderada por cardeal italiano

O papa Francisco entregou a missão de paz do Vaticano para Ucrânia e Rússia para o cardeal italiano Matteo Zuppi, confirmou a Santa Sé nesse sábado (20). O religioso é arcebispo da Diocese de Bolonha e também presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI).

"Posso confirmar que o papa Francisco confiou para o cardeal Matteo Zuppi [...] o cargo de condutor da missão em acordo com a Secretaria de Estado, para contribuir e afastar as tensões no conflito na Ucrânia, na esperança, nunca perdida pelo Santo Padre, de que isso possa iniciar percursos de paz.

Os tempos de tal missão, e suas modalidades, estão atualmente em estudo", disse o diretor da Sala de Imprensa, Matteo Bruni.

O líder católico havia revelado a jornalistas, durante seu retorno de Budapeste, que a Santa Sé estava com uma "missão de paz". No entanto, nos dias seguintes, Ucrânia e Rússia disseram "desconhecer" a iniciativa.

Depois do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, ter dito estar "surpreso" com a posição dos dois países, o próprio "número 2" do Vaticano afirmou que havia ocorrido um "mal entendido" apenas.

Na última quinta-feira (18), o site vaticanista Il Sismografo havia publicado que Zuppi tinha sido o escolhido do pontífice e que os governos de Kiev e Moscou aceitaram realizar reuniões separadas com os enviados. Para a Ucrânia, o escolhido foi o italiano. Para a Rússia, seria o prefeito do Dicastério para Igrejas Orientais, Claudio Gugerotti - mas o nome dele não foi confirmado pelo Vaticano. (com Ansa)