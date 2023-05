'Brasileiros buscam segurança ao investir em imóveis nos EUA', diz especialista

Nos últimos anos, o mercado de imóveis nos Estados Unidos registrou uma mudança brusca no perfil de brasileiros dispostos a investir no segmento.

Se antes o interesse era no possível retorno financeiro gerado a partir do investimento em patrimônios, visando “dolarizar” seus rendimentos, agora procura-se casas para realmente morar.

É o que afirma Eduardo Pavone, corretor credenciado na Flórida com mais de 10 anos de experiência.

"Antigamente a gente recebia um público que buscava mais investimento e fazer uma dolarização de seu patrimônio. Poder ter sua casa de férias aqui, em vez de ter no litoral de São Paulo, por exemplo. A gente trabalhava 70% com esse público e 30% com o público que realmente estava migrando e se mudando para cá. No decorrer dos anos, essa porcentagem se inverteu, diz o corretor.

Atualmente, Pavone trabalha com 80% do público que está se mudando para os EUA e 20% com aqueles que buscam dolarizar seu patrimônio no país.

"Isso mostra que cada vez mais o brasileiro está buscando sair do país, buscando mais qualidade de vida", completou o profissional.



De acordo com o Itamaraty, existem atualmente 1,9 milhão de brasileiros - entre legais e ilegais - morando nos Estados Unidos. Trata-se de 19% a mais do que o número registrado em 2016, de 1,5 milhão.

O Brasil também é o 11º país que mais envia imigrantes aos EUA. Os povos com maior representação estrangeira continuam sendo mexicanos, chineses e indianos.

A Flórida, em especial as cidades de Orlando e Miami, é o estado americano com a maior concentração de brasileiros nos EUA, com 300 mil pessoas.