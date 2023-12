Marketing esportivo e engajamento do torcedor

Como o marketing esportivo promove o envolvimento dos fãs

Atualmente, os esportes e as apostas em eventos esportivos representam uma simbiose única. As pessoas que se interessam por futebol, basquete, vôlei e outras modalidades estão interessadas em monetizar seu conhecimento. Com o desenvolvimento da tecnologia moderna e o avanço da Internet em diferentes países do mundo, o acesso aos sites de apostas on-line tornou-se fácil. Agora, quase todos os adultos têm a oportunidade de buscar ganhos em dinheiro.



As operadoras modernas (como a Betnacional) usam ativamente o marketing esportivo. No Brasil, as casas de apostas cooperam estreitamente, por exemplo, com os clubes de futebol locais. A realização de promoções temáticas conjuntas beneficia tanto o primeiro quanto o segundo. No entanto, vamos falar sobre isso com mais detalhes. Convidamos você a ler nossa análise!



Apostas e sua influência na promoção do envolvimento dos fãs de esportes

Com as mudanças demográficas e a crescente popularidade da Internet na vida moderna, as pessoas se tornaram mais ativas no consumo de conteúdo relacionado a esportes e, especialmente, a ciberesportes, se estivermos falando da geração do milênio. Graças a parcerias com marcas de apostas esportivas, as equipes e os organizadores de eventos têm acesso a essa categoria de usuários. A realização de campanhas de marketing competentes em conjunto com as casas de apostas permite que as primeiras revitalizem as bases de torcedores existentes e atraiam novos torcedores, garantindo o crescimento da receita. As casas de apostas, por sua vez, aumentam o conhecimento de sua marca e garantem um fluxo de novos clientes para seu site.



Ao apostar em esportes/ciberesportes, o problema da falta de atenção no espaço da mídia é resolvido de forma eficaz. As operadoras atuam como uma plataforma que oferece recompensas financeiras, interação social e um nível elevado de entretenimento esportivo. Isso promove o engajamento ativo do público, chamando sua atenção não apenas para os serviços da operadora, mas também para as marcas esportivas e os embaixadores com os quais fazem parceria.



Os fãs de esportes do Brasil gostam de usar seu conhecimento sobre esportes, times e jogadores para prever resultados e lucrar com as apostas. As apostas também podem aumentar o senso de comunidade ao interagir com outros fãs e apostadores, geralmente nas mídias sociais. Elas também aumentam o entusiasmo ao atrair novos entusiastas para o esporte.



Atualmente, as inovações nas apostas esportivas on-line estão moldando o futuro do envolvimento dos fãs nos esportes. A conectividade mais rápida promove o envolvimento por meio de microapostas, exigindo que os apostadores prestem mais atenção. Isso também os incentiva a permanecer no mesmo ecossistema para aproveitar todas as oportunidades oferecidas. Transações rápidas e seguras proporcionam conveniência e promovem o desejo de participar das apostas, já que o incentivo financeiro é um forte motivador das apostas.



É importante observar que o acesso maior e mais fácil às apostas on-line também tem um efeito potencialmente negativo. É essencial que as marcas esportivas e as casas de apostas priorizem a proteção do usuário para encontrar o equilíbrio certo entre atrair fãs de esportes e garantir seu bem-estar. É por isso que as operadoras mais sérias promovem os princípios do Jogo Responsável. Trata-se de um conjunto de medidas destinadas a combater o desenvolvimento do vício em jogos de azar nos clientes. Ele também garante que menores de idade não tenham permissão para usar os serviços do site.



Desde 2020

O Betnacional iniciou sua jornada no cenário de apostas on-line no Brasil em 2020. Hoje, é uma das principais marcas do país, reunindo milhares de jogadores em sua plataforma. A operadora promove ativamente atividades esportivas e ciberesportivas e se oferece para monetizar seu conhecimento nessas áreas por meio de apostas.



Informações sobre essa marca

Ano de fundação: 2020;

Fundador: NSX GROUP LTD

Licença: Governo de Curaçao para eGaming, número GLH-OCCHKTW0702022022

Idioma de suporte: Português, Inglês, Francês, Alemão, Espanhol.

Tipos populares de categorias: Futebol, tênis, basquete, tênis de mesa, bilhar, boxe, handebol, vôlei, beisebol, MMA, eSports e outros

Moeda: BRL

Opções de pagamento: PIX, AstroPay, Cartões bancários, carteiras eletrônicas.

Depósito mínimo: 1 BRL

Opções de celular: Site móvel, aplicativo para Android, aplicativo para iOS

Canais de suporte: Chat ao vivo, e-mail, mídia social

Marketing esportivo para atrair jogadores

Como uma das casas de apostas on-line mais populares do Brasil, a operadora utiliza as seguintes ferramentas:



Promoção nas mídias sociais. Hoje em dia, a mídia social é uma ferramenta poderosa para aumentar o engajamento do público em diferentes áreas, incluindo esportes e ciberesportes. A empresa tem contas no Instagram, X e Facebook, utilizadas ativamente para o marketing esportivo;



Realização de sorteios. A operadora pratica ativamente a realização de torneios nos quais seus clientes competem. O apostador faz uma aposta de pelo menos 25 reais no resultado do campeonato ou de suas etapas classificatórias, e se torna automaticamente um participante do sorteio;



Marca exclusiva. A empresa utiliza ativamente sua marca sempre que possível. Isso permite que os fãs associem essa operadora ao mundo dos esportes e dos ciberesportes.



Recursos de apostas esportivas

O Sportsbook da empresa oferece apostas pré-jogo e ao vivo em centenas de eventos todos os dias. As modalidades mais populares entre os clientes brasileiros da operadora são: Futebol, Tênis, Tênis de mesa,

Basquetebol, Vôlei, Boxe, MMA, Ciclismo, Dota 2, Call of Duty e outros.



Uma categoria separada com competições internacionais e locais foi criada para cada esporte e ciberesporte, com dezenas e até centenas de marcas para cada evento.

O apostador tem a possibilidade de escolher o formato de exibição das odds e alterar o idioma da interface (português, inglês, francês, espanhol, entre outros). Os usuários autorizados têm acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, à transmissão ao vivo gratuita do Twitch.



Algumas palavras finais

No mundo de hoje, as ligas e equipes de esportes/ciberesportes estão cooperando ativamente com as casas de apostas, e isso é lógico. Essas alianças ajudam a aumentar a popularidade das competições, atrair novos públicos e construir uma nova base de clientes para as casas de apostas. É importante escolher operadoras confiáveis em suas aventuras, pois elas não apenas oferecem serviços da mais alta qualidade. Elas também promovem os princípios do Jogo Responsável, o que é essencial para a construção de uma base de fãs saudável que entende que apostar é apenas uma forma de se divertir.