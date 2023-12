Conheça algumas das mais concorridas plataformas online para apostar no UFC

A prática de apostas no âmbito do UFC emerge como um dos principais fatores explicativos para o ascendente prestígio das artes marciais mistas nos últimos anos. Ao conquistar uma considerável parcela da audiência que tradicionalmente acompanhava os combates de boxe internacional, o Ultimate também se estabeleceu como líder no que tange ao mercado de apostas. Aficionados ao redor do globo apreciam realizar suas conjecturas e torcer pelos seus lutadores prediletos a cada fim de semana de combate.

"Análise de Plataformas" saiu em campo para acompanhar os aguardados cards do torneio e como obter ganhos através da casa de apostas UFC.

Aqueles familiarizados com apostas em futebol não encontrarão dificuldades em estender seus palpites para o universo do UFC. A lógica subjacente às apostas em MMA é análoga, tornando o processo de início bastante simples. A seleção de uma casa de apostas segura, confiável e com cotações atrativas figura como um dos passos cruciais. Considerando tal aspecto, Análise de Plataformas estudou as diversas opções de investimentos em UFC nos principais sites de apostas, proporcionando auxílio aos apreciadores das lutas na navegação desse cenário. Pronto para lucrar com as apostas no UFC? Então, confira as melhores probabilidades e bônus, e vamos às conjecturas!

Apostas no UFC

Quem se aventura no reino das apostas esportivas pelo futebol rapidamente percebe uma distinção fundamental nas apostas do UFC: dada a raridade de empates nas artes marciais mistas, tal resultado nem mesmo é considerado pelas casas de apostas ao estabelecer as probabilidades. Cada confronto, em geral, apresenta apenas duas cotações: a vitória do favorito e a vitória do azarão. Em outras palavras, ao formular sua conjectura, a escolha se resume simplesmente ao vencedor. Em caso de um empate segundo a avaliação dos juízes, as casas de apostas reembolsam o valor investido.

Ao apostar no UFC, as probabilidades indicam quem ingressa com maiores chances: cotações mais baixas revelam qual lutador é considerado o favorito, enquanto o valor mais elevado recompensa a vitória de quem é visto como azarão. Suponhamos que você esteja investindo em um embate entre Conor McGregor e o brasileiro Charles “do Bronx” Oliveira, detentor do cinturão dos leves no primeiro semestre de 2021. McGregor ostenta maior notoriedade midiática e polêmica, mas Charles apresenta estatísticas e retrospecto mais favoráveis.

Dado que os lucros provenientes das apostas dependem do risco assumido pelo apostador, investir no brasileiro garante um retorno mais modesto, entretanto, com maiores chances de acerto. A vitória de Charles renderia algo em torno de R$ 1,80 para cada real investido, enquanto o triunfo do irlandês resultaria em aproximadamente R$ 2,60 para 1. Compete ao apostador avaliar os estilos dos contendores, analisar seus históricos recentes e conjecturar sobre quem tem maiores probabilidades de sair vitorioso do octógono. Resta apenas afirmar o palpite, realizar a aposta e torcer.

Outros tipos de apostas no UFC

Os principais sites de apostas esportivas na internet possibilitam que os admiradores das lutas façam seus palpites mais elaborados nos confrontos do Ultimate. Além da aposta simples no vencedor, é viável investir em outros tipos de conjecturas:

Método de vitória, no qual se tenta antecipar como um combate se encerrará. Haverá nocaute, finalização, ou a decisão será deixada nas mãos dos juízes?



Duração da luta em rounds, onde é preciso acertar a extensão do embate (ressaltando que as lutas principais têm cinco assaltos, enquanto as demais têm apenas três).



Desfecho exato da luta, onde o apostador deve acertar não apenas quem sairá vitorioso, mas também em qual round. Exemplo: Jon Jones nocauteia no 1º round.

Alguns dos melhores sites para apostar no UFC

Qualquer site de apostas respeitável aceita palpitess nos combates do Ultimate, contudo, em meio à intensa concorrência entre as casas do ramo, algumas se destacam, de acordo com a Análise de Plataformas da editoria JB Games. A equipe do Ganhador, conhecida por avaliar exclusivamente sites seguros e de boa reputação, deixando de lado qualquer empresa com fama duvidosa, ajudou a compilar uma lista completa e resenhas detalhadas de cada site. Abaixo, destaque das características específicas para quem pretende investir nas lutas do UFC.

Bodog

Um dos sites de apostas mais abrangentes do mercado, o Bodog é igualmente popular entre os apostadores brasileiros, incluindo os entusiastas do UFC. Com probabilidades vantajosas, uma ampla gama de apostas nos principais eventos de MMA e um bônus de boas-vindas de até R$ 200, o Bodog se configura como uma escolha bastante interessante para aqueles que almejam investir no Ultimate.

Spin Sports

Conquistando uma clientela crescente no Brasil, o Spin Sports oferece uma extensa variedade de opções de apostas, incluindo nos confrontos do UFC. A lista de métodos de pagamento disponíveis é satisfatória, as cotações são altamente competitivas, e o saque dos lucros provenientes de palpites acertados leva de um a dois dias. Escolha vantajosa.

Bet365

Uma potência no universo das apostas esportivas, o Bet365 é amplamente reconhecido no Brasil e oferece uma excelente diversidade de apostas no UFC. É possível palpitar não apenas sobre o vencedor, mas também sobre o método de vitória, em qual round a luta terminará, ou em uma combinação de ambos. Exemplo: Israel Adesanya finaliza no segundo assalto.

Bumbet

Outra marca conhecida no cenário brasileiro, o Bumbet está solidamente estabelecido entre os apostadores do país e também oferece um bônus atrativo para iniciantes. Além disso, é uma das plataformas que aceitam bitcoin em transações financeiras, uma opção cada vez mais buscada pelos apostadores. Uma casa de apostas completa, segura e ideal para o UFC.

Outros sites confiáveis para apostar no UFC

Embora menos conhecidos que as casas de apostas online mencionadas anteriormente, o 22Bet se destaca como uma boa opção para quem busca investir no UFC. Um ponto especialmente positivo é seu bônus de 100% até R$ 600 no primeiro depósito. No que diz respeito a bônus, o BetOnline não pode ser ignorado: 50% até R$ 1.000 no primeiro depósito, um dos valores mais atrativos do mercado. O BetOnline atribui destaque especial ao UFC, inclusive oferecendo promoções especiais nos grandes eventos do Ultimate.