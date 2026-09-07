Terminologia de cassino explicada: um glossário para iniciantes

Publicado em 07/09/2026 às 19:19

Alterado em 07/09/2026 às 19:22

Depois que você conhece os termos básicos de cassino, fica muito mais fácil entender as regras dos jogos. Você verá a mesma terminologia nas tabelas de pagamento dos caça-níqueis, nas regras de blackjack, nos termos de bônus e na seção de pagamentos. Alguns desses termos se referem a diferentes partes de um jogo ou ao fluxo de dinheiro em uma conta. Essas diferenças são importantes: um saldo nem sempre pode ser sacado, um pagamento nem sempre representa lucro líquido e um RTP alto não significa necessariamente que você recuperará seu dinheiro em uma única sessão.



Termos relacionados à conta

A quantia de dinheiro que um jogador separa para jogar é chamada de banca. Ela pode ser mantida em mais de uma conta ou em algum lugar fora do cassino online seguro. O saldo de uma conta pode incluir depósitos, ganhos e créditos de bônus, mas isso reflete apenas o dinheiro disponível naquela plataforma específica. Gestão de banca significa decidir antecipadamente quanto desse dinheiro será reservado para jogar e quanto será apostado por rodada, para que o total dure ao longo de várias sessões em vez de ser gasto de uma só vez. Uma aposta, também chamada de bet ou wager, é o valor colocado em risco em determinado resultado. Jogos e mesas geralmente têm apostas mínimas e máximas. A mínima é o menor valor permitido por aposta, enquanto a máxima é o maior valor aceito em uma rodada.



Um depósito adiciona dinheiro à conta. Um saque transfere para fora dela os fundos elegíveis. O termo "pendente" significa que uma solicitação de saque foi enviada, mas ainda não foi concluída. Às vezes, isso significa que o usuário precisa concluir uma verificação de identidade. Um pagamento é o valor devolvido após um resultado vencedor. Dependendo de como o jogo apresenta os valores, ele pode incluir a aposta original. Uma aposta de US$ 10 com pagamento total de US$ 30 gerou US$ 20 de lucro, e não US$ 30.



Termos comuns em caça-níqueis

Os símbolos dos caça-níqueis aparecem em rolos verticais e linhas horizontais. As vitórias podem seguir linhas de pagamento fixas ou utilizar um sistema de ways-to-win, baseado na combinação de símbolos em rolos adjacentes. Um wild substitui determinados símbolos regulares e também pode expandir, se mover ou carregar um multiplicador. Um scatter pode gerar um pagamento ou ativar um recurso sem precisar aparecer em uma linha de pagamento. Giros grátis são rodadas adicionais oferecidas por determinado jogo ou promoção. Um multiplicador aumenta um prêmio, enquanto um respin repete parte ou toda a ação dos rolos. Um jackpot é um prêmio de grande valor. Um jackpot progressivo aumenta à medida que apostas qualificadas são realizadas em um ou mais jogos conectados. As regras completas aparecem na tabela de pagamentos.



Termos usados em jogos de mesa

O dealer é a pessoa que organiza o jogo na mesa. A aposta principal é a aposta regular necessária para iniciar o jogo. Uma aposta paralela, ou side bet, é uma aposta opcional com regras próprias. No blackjack, se você escolher "Hit", significa que está adicionando outra carta à sua mão; por outro lado, "Stand" significa que você permanecerá com a mão atual. "Double down" envolve realizar uma segunda aposta que dobra a aposta original e, em troca, você recebe apenas uma carta adicional. Split divide um par em duas mãos e exige uma segunda aposta. Um total acima de 21 é chamado de bust. Um empate é chamado de push, e a aposta original geralmente é devolvida. O seguro é uma aposta separada na possibilidade de o dealer ter blackjack quando um ás está visível.



Na roleta, as apostas internas cobrem números individuais ou pequenos grupos de números. As apostas externas cobrem grupos maiores, como vermelho ou preto, par ou ímpar, baixo ou alto. Uma aposta straight-up cobre apenas um número. A roleta europeia possui um único zero, enquanto a roleta americana normalmente possui 0 e 00.



Termos relacionados a bônus

Um bônus de boas-vindas é uma oferta destinada a novos jogadores. Um bônus de depósito adiciona fundos promocionais com base em uma porcentagem de um depósito qualificado. Um bônus sem depósito é um bônus que o jogador pode receber sem precisar depositar seu próprio dinheiro, embora normalmente existam condições para sacar os ganhos obtidos com esse bônus. O requisito de apostas é um conceito importante de entender, especialmente ao utilizar bônus. Ele informa quanto o jogador precisa apostar antes de poder sacar fundos de bônus ou ganhos. A contribuição varia: jogos de caça-níqueis podem contar integralmente, enquanto jogos de mesa normalmente contribuem apenas parcialmente.



RTP e vantagem da casa

O RTP é uma porcentagem teórica de retorno no longo prazo. Um jogo com RTP de 96% é projetado para devolver, em média, US$ 96 a cada US$ 100 apostados ao longo de um número muito grande de rodadas. Isso não significa que uma única pessoa obterá esse resultado. A vantagem da casa representa a vantagem matemática do cassino. A volatilidade descreve como os ganhos são distribuídos. Jogos de baixa volatilidade permitem que os jogadores ganhem valores menores com maior frequência. Jogos de alta volatilidade oferecem vitórias com menor frequência, mas têm potencial para pagamentos maiores.



Considerações finais

Conhecer a terminologia de cassino ajuda os jogadores a entender melhor as regras. Também facilita a compreensão de como funcionam as apostas, os pagamentos e os bônus. Antes de jogar, verifique a tabela de pagamentos, os limites de aposta e quaisquer condições associadas aos fundos promocionais. A terminologia pode variar de um jogo para outro e de um cassino para outro, portanto, confira os termos que você não conhece antes de realizar uma aposta.