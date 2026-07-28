Final da Copa do Mundo marcou duelo de gerações

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Publicado em 28/07/2026 às 09:08

Alterado em 28/07/2026 às 09:30

A Copa do Mundo de 2026 terminou com um encontro capaz de resumir duas épocas do futebol. Aos 39 anos, Lionel Messi foi o principal nome da campanha Argentina rumo à segunda final consecutiva. Do outro lado estava Lamine Yamal, que completou 19 anos durante o torneio e foi uma das principais armas da Espanha em seu bicampeonato mundial. O confronto colocou frente a frente duas das seleções mais dominantes dos últimos anos, mas apenas uma delas quis jogar futebol.

Não à toa, a Espanha venceu a Argentina com facilidade. O placar de 1 a 0 não reflete o domínio espanhol na partida, que foi amplo, mas ao menos fez justiça ao que se viu em campo. E a verdade é que nem Messi nem Yamal brilharam na decisão, mas foram personagens importantes dessa final que, se deixou a desejar em qualidade, foi muito rica em simbologia.

A diferença de 20 anos entre os dois craques ajuda a explicar o tamanho do roteiro. Messi disputou sua terceira final de Copa, depois do vice em 2014 e do título em 2022. Já Yamal viveu sua primeira decisão mundial seis dias depois de completar 19 anos, em 13 de julho, ainda durante a competição.



Por isso, muitos estão ansiosos pelo que virá no futuro de Yamal. Nos mercados de apostas esportivas brasileiros, as odds para o atacante espanhol como Bola de Ouro de 2026 caíram significativamente após a final, refletindo o consenso crescente sobre sua ascensão como uma das principais referências do futebol mundial. Para os torcedores interessados em se posicionar nesses mercados individuais ou em acompanhar as próximas competições que Yamal disputará (La Liga, Liga dos Campeões e Eurocopa 2028), o Código promocional Betnacional oferece bônus de boas-vindas aplicáveis desde o cadastro. Afinal, com o fim do Mundial, ele estará em campo em diversos campeonatos importantes do calendário europeu.

Messi soube se adaptar

Em relação ao duelo geracional entre Messi x Yamal, a atuação do argentino ao longo da Copa do Mundo resume bem como ele soube adaptar seu jogo com o avançar dos anos.



Messi já não precisa aparecer em todas as jogadas nem carregar a bola por longas distâncias. Escolhe os momentos, aproxima-se do meio-campo, encontra espaços entre as linhas e acelera quando percebe a defesa adversária desorganizada.



Na Copa do Mundo, somou oito gols e quatro assistências, aparecendo em diversos momentos-chave. Ao longo de seis participações em Mundiais, chegou a 21 gols e 12 passes decisivos, marcas que o colocam no topo das duas listas históricas do torneio. Mais do que os números, porém, seu peso aparece na maneira como, nos últimos anos, a Argentina se organiza em torno de sua leitura de jogo.

Yamal dá qualidade e ataca sem medo

Por sua vez, Yamal é o típico jogador que sabe ser ousado, sem ser descompromissado. Foi, para a Espanha, a peça que rompia o controle e transformava posse em agressividade. Partindo da direita, mantinha o campo aberto, chamava o marcador para o duelo e procurava o corte para a perna esquerda. Quando ganhava espaço, finalizava; quando a marcação dobrava, criava o corredor para a passagem dos companheiros.

A Espanha sofreu apenas um gol em toda a competição, enquanto a Argentina marcou 19, terminando como o melhor ataque do Mundial. A final, portanto, também colocou frente a frente a equipe mais produtiva e a defesa mais segura do torneio.

Uma história ligada pelo Barcelona

Messi e Yamal são frutos de La Masia, a tradicional academia de formação do Barcelona, e compartilham uma imagem que ganhou novo significado com o passar dos anos. No segundo semestre de 2007, poucos meses depois do nascimento de Yamal, Messi participou de um ensaio beneficente e foi fotografado ao lado do futuro atacante espanhol ainda bebê. Quase duas décadas depois, os dois foram os rostos de seleções adversárias na final do principal torneio do planeta.



A final da Copa do Mundo, portanto, serviu como uma passagem de bastão geracional. De Messi para Lamine Yamal. Da Argentina para a Espanha, que, junto com a França, são as duas seleções mais ameaçadoras do futebol moderno.



Todos estão curiosos para ver que Yamal fará ao longo de sua carreira, e o que a Espanha continuará conquistando com tantos jovens talentosos. Da mesma forma, é preciso ver o que será da Argentina sem Lionel Messi, sua grande referência ao longo das últimas décadas.

