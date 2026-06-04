Palmeiras abre vantagem, mas cenário pós-Copa deve ter muitas mudanças no Brasileirão

Publicado em 04/06/2026 às 08:37

Alterado em 04/06/2026 às 08:37

A recente vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, um contudente 3 a 0 no Maracanã, e os três pontos conquistados frente à Chapecoense fizeram a equipe paulista abrir sete pontos de vantagem sobre o Rubro-Negro na liderança do Brasileirão. No entanto, uma sombra paira sobre os times brasileiros: a parada para a Copa do Mundo. Isso porque esse tempo sem jogos oficiais poderá mudar a dinâmica para a sequência do campeonato.

Por um lado, essa parada é muito aguardada por times que não atravessam um bom momento. Afinal, é a oportunidade perfeita para treinar com tempo e foco, sem as desgastantes viagens de um calendário com jogos em demasia.

Além disso, haverá a janela do meio do ano, que também poderá enriquecer alguns elencos, já que muitos clubes irão às compras. Sem falar nas possíveis baixas, principalmente em times cujos jogadores irão disputar o Mundial.

Será que Flaco López, que vive grande fase e, ao que tudo indica, irá disputar a Copa com a Argentina, voltará para o Palmeiras ou seguirá para a Europa? Há muito se ventila, por exemplo, a possibilidade de que ele se envolva em uma negociação com o Atlético de Madrid.

Todas essas questões, portanto, estão mexendo com os torcedores, que têm aproveitado o Código promocional Betboom atualizado no Goal Brazil para fazer suas apostas para a sequência do futebol brasileiro. E uma coisa é certa: o cenário na volta do Brasileirão deverá ser muito diferente do atual.

Briga entre Palmeiras e Flamengo

Independentemente das mudanças que irão ocorrer, a grande probabilidade é de que a disputa pelo título se mantenha entre Palmeiras e Flamengo. São os dois times mais estruturados e com condições de realizar contratações de alto nível, assim como manter as principais peças do elenco, embora algumas vendas sempre sejam necessárias.

Ambos os times, por exemplo, estão travando uma disputa pela contratação do volante Danilo, convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O jogador revelado pelas categorias de base do Verdão foi afastado pelo Botafogo e, a princípio, não deverá permanecer no clube carioca.

O Fluminense, que vinha dando sinais de que poderia perseguir Palmeiras e Flamengo, perdeu o último jogo para o Mirassol e, com isso ficou a oito pontos do Verdão e a apenas um do Rubro-Negro, mas com um jogo a mais que o rival. Dessa forma, a diferença ainda pode subir para quatro pontos.

É claro que, com o segundo turno inteiro pela frente, há muita água para rolar, mas, assim como no ano passado, Palmeiras e Flamengo parecem sobrar no cenário nacional.



Gigantes vão poder respirar

Entre os times que estão ansiosos pela parada da Copa estão aqueles que, neste momento, lutam contra o rebaixamento. Um deles é o Santos, único dos gigantes que, atualmente, ocupam o Z4.

Mas a situação também é preocupante para o Vasco, primeira equipe fora da zona da degola e que vem de duas derrotas acachapantes. Uma de 4 a 1 para o Internacional e outra, de 3 a 0, em pleno São Januário, para o Red Bull Bragatino.

Acontece que a diferença entre o Santos (17º colocado, com 18 pontos) e o Bahia (7º colocado, com 23 pontos) é pequena. Dessa forma, há muitos outros times que ainda navegam por águas perigosas, como Corinthians, Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro.

Segundo semestre emocionante

Esse cenário complexo aponta para um segundo semestre bastante emocionante. Se a briga pelo título promete ser intensa, mas limitada a dois times, a luta contra o rebaixamento deve mobilizar muitos clubes grandes.

Portanto, como eles estarão após a Copa do Mundo, quando o campeonato reiniciar? Quem irá conseguir engatar uma recuperação? Essas são algumas questões que já estão mobilizando torcedores e apostadores, e os palpites são os mais variados possíveis.

Afinal, se na luta pelo título o Brasileirão vem se tornando cada vez mais previsível, ao menos na disputa contra o Z4 a batalha é sempre uma ingónita e todo ano envolve times grandes.

