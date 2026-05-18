5 torneios de esports para assistir e analisar mercados em 2026

Publicado em 18/05/2026 às 11:57

Alterado em 18/05/2026 às 12:08

Maio e junho de 2026 vão ser os dois meses mais carregados do ano no cenário competitivo de esports. Três torneios de CS2 com premiação milionária, o primeiro Major de Fortnite em LAN, e um campeonato de Rocket League num dos países que mais amam o game.

Se você acompanha esports pelo app do seu celular enquanto faz outras coisas, esses próximos 60 dias vão testar sua capacidade de manter o foco em qualquer outra atividade. Dois dos maiores eventos de CS2 acontecem na mesma semana, e o Major de Cologne começa logo que eles terminam. Aqui estão os cinco que merecem sua atenção.

1. PGL Astana 2026 no Barys Arena

Um dos maiores eventos de CS2 fora dos Majors, com $1.6 milhão em premiação, mais que o dobro da edição de 2025. O formato mistura fase de grupos online com playoffs presenciais nos três últimos dias, e a PGL trouxe o torneio de volta ao Barys Arena depois que a edição do ano passado provou que o público cazaque aguenta qualquer madrugada para ver CS2 ao vivo.

Quem vai e quem não vai

FURIA, Falcons, G2, The MongolZ, MOUZ, Heroic, Gentle Mates, Monte e FUT Esports foram convidados diretamente. Mais quatro vêm de classificatórias regionais. O detalhe que muda tudo é que Vitality e NAVI declinaram para focar no IEM Atlanta, que rola no mesmo período. Os dois primeiros do ranking fora do torneio significa campo aberto para quem normalmente ficaria atrás deles.

Para o público brasileiro, FURIA é o time a acompanhar. A organização passou por mudanças de elenco no início de 2026 e Astana pode ser o primeiro teste real do novo quinteto contra equipes tier-1 fora do circuito BLAST. Se o time chegar aos playoffs presenciais, já será um sinal de que a reformulação funcionou.

Transmissão e datas

BLAST.tv, canal da PGL no YouTube e Twitch. De 9 a 17 de maio, com os playoffs a partir do dia 15. A PGL costuma transmitir em português quando há equipe brasileira no palco, mas confirme no dia porque a cobertura depende da fase do torneio.





Em termos de apostas, eventos desse porte costumam mexer com mercados de vencedor do torneio, handicaps por mapa e linhas ligadas ao total de rounds. O ponto mais importante não é apostar em nome grande, mas entender contexto: ausência de Vitality e NAVI em Astana, mudanças de elenco da FURIA, formato de grupos e adaptação ao palco nos playoffs. Esses fatores podem mudar a leitura das odds ao longo do torneio, especialmente quando uma equipe começa forte ou mostra fragilidade em mapas específicos. Mesmo assim, esports seguem imprevisíveis, e qualquer análise deve considerar limites claros, variação de forma e risco em cada mercado.



2. IEM Atlanta 2026 Com Vitality e NAVI

O torneio que tem os dois melhores do ranking

Astana tem elenco forte, mas Atlanta tem os dois times que todo mundo quer ver jogando. Vitality vem de cinco títulos consecutivos no BLAST Rivals, a sequência mais dominante do CS2 desde que a Astralis parou de ganhar tudo. O time francês joga com uma precisão que beira o absurdo, e os números de ZywOo em 2026 estão entre os melhores da carreira dele.

Formato e transmissão

De 11 a 18 de maio na ESL e nos canais oficiais da IEM. Formato GSL de grupos com eliminação dupla e playoffs no palco. O GSL funciona com dois jogos de abertura, onde os vencedores se enfrentam e os perdedores também, com uma rodada extra para definir quem avança. É um formato que pune erros rápido e premia consistência.

O que observar nos jogos

A abertura entre Vitality e BC.Game já foi confirmada. Quem curte o lado tático vai encontrar em apEX e na Vitality um controle de mapa que parece coreografia. Cada ronda defensiva tem posicionamento milimétrico, e você começa a perceber padrões depois de assistir dois ou três mapas.

3. RLCS Paris Major de Rocket League

Cinco minutos por jogo e gols que desafiam a física

Rocket League competitivo é provavelmente o esport mais fácil de entender assistindo sem nenhum contexto prévio. O jogo dura cinco minutos, o ritmo é constante, e um gol aéreo executado a 130km/h conta mais que qualquer explicação que alguém possa dar sobre a mecânica do game. Não tem economia para gerenciar, não tem draft de personagens, não tem meia hora de early game antes de algo acontecer.

O Major de meio de ano começa em 20 de maio na capital francesa, e o cenário sulamericano chega mais forte do que em edições anteriores. Equipes brasileiras têm aparecido nos playoffs dos últimos Majors com consistência, não só como presença simbólica. Quem acompanha futbol e esportes com torcida presencial sabe o quanto a energia do estádio muda a experiência, e os Majors de Rocket League capturam essa vibração melhor do que a maioria dos eventos de esports.

Dica para quem vai assistir pela primeira vez

Foque nos replays em câmera lenta. Cada gol é repetido com ângulos diferentes, e é aí que você percebe a coordenação entre os três jogadores de cada equipe. O narrador normalmente explica o que está acontecendo em tempo real, mas o replay mostra por que aconteceu. Depois de três ou quatro jogos, você já vai estar torcendo sem ter planejado.

4. IEM Cologne Major 2026 de CS2

A IEM Cologne foi promovida a Major em 2026. Para quem acompanha CS2 há tempo, essa é a notícia do ano. Cologne sempre teve atmosfera de final, com torcidas organizadas e bandeiras no estádio, e agora carrega o peso oficial de um Major, com stickers, autógrafos e o título mais cobiçado do primeiro semestre.

Três estágios em 20 Dias

- Stage 1 (2-8 de junho) Fase eliminatória inicial, formato suíço com 16 equipes

- Stage 2 (11-15 de junho) Oito avançam, mais oito entram como cabeças de chave

- Champions Stage (18-21 de junho) Oito finalistas em eliminação simples com público



Vinte e quatro equipes, $1.25 milhão em prêmios, e a ESL já confirmou capacidade expandida para o estágio final. Quem só tiver tempo para um evento nesses dois meses, este é provavelmente a escolha mais segura.

5. Road to EWC Atlanta Para a Esports World Cup

Cada ponto em Atlanta pesa na EWC de $75 milhões

A Esports World Cup acontece de 6 de julho a 23 de agosto, mas a classificação começa agora. Atlanta recebe de 15 a 17 de maio uma etapa com múltiplos títulos, e o resultado define posições no ranking do Club Championship, que vai distribuir $30 milhões entre as 24 melhores organizações.



A EWC 2026 tem 25 jogos no programa. De CS2 a Fortnite, de Street Fighter 6 a MLBB. Trackmania entra como novidade, Fortnite volta em modo Reload, e StarCraft II ficou de fora pela primeira vez, o que gerou reclamação forte da comunidade RTS. Se FURIA ou LOUD somam pontos em Atlanta, a posição da organização inteira sobe no ranking geral. É o tipo de evento que não gera highlights virais mas decide quem chega a Riade com vantagem competitiva real.



Como funciona o Club Championship

Quarenta organizações participam do programa de parceiros. Cada uma acumula pontos em todos os jogos onde tem equipe, e os 24 melhores colocados dividem $30 milhões. O campeão leva $7 milhões. Team Liquid, FaZe Clan, G2, e Team Falcons estão entre os favoritos, mas o formato premia consistência multi-título, não domínio em um jogo só.



Como montar sua agenda para maio e junho

O problema prático é que PGL Astana (9-17 de maio) e IEM Atlanta (11-18 de maio) se sobrepõem quase por completo. Você vai precisar escolher qual acompanhar ao vivo e seguir o outro por resultados, ou aceitar que vai dormir menos nessa semana. Três dias depois de Atlanta terminar, o Cologne Major abre o Stage 1, e o RLCS Paris Major acontece no meio de tudo.



Montando a prioridade

A forma mais prática de organizar tudo é por eliminação. Escolha um evento de CS2 entre Astana e Atlanta para ver ao vivo. Atlanta tem os times maiores, mas Astana sem Vitality e NAVI pode produzir surpresas mais divertidas de assistir. O Cologne Major em junho merece atenção total porque é o evento com mais peso competitivo do semestre. Rocket League em Paris funciona como respiro entre os blocos de CS2.



Para quem está entrando no cenário agora, Rocket League pode ser uma opção mais simples de acompanhar, porque as partidas curtas facilitam a leitura do ritmo. Depois, o Cologne Major pode servir como porta de entrada para CS2, já que a atmosfera de Major costuma ser forte mesmo pela tela. A EWC em julho vai ser o teste para ver se você virou fã de esports de vez.

