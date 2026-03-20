Brasil em jogo: o crescimento explosivo e a consolidação da indústria de games nacional

Publicado em 20/03/2026 às 11:19

Alterado em 20/03/2026 às 11:22

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PixelPorto A indústria de games no Brasil experimenta um crescimento acelerado, firmando o país como referência criativa na América Latina. Com dezenas de milhões de jogadores engajados e receitas anuais na casa dos bilhões de reais, o setor não só movimenta a economia digital, mas também exporta talentos e narrativas culturais para palcos internacionais como Europa e Estados Unidos. Oexplora a evolução histórica, dados atuais e perspectivas futuras de maneira factual e neutra. Vejamos.

A jornada começou nos anos 1980, marcada por consoles importados e arcades improvisados, e ganhou força nos anos 2010 com a explosão do mobile gaming, que barateou o acesso e multiplicou estúdios independentes de poucas unidades para centenas ativas. Festivais como a BIG Festival e organizações como a Abragames foram essenciais, criando redes que ligam desenvolvedores locais a editoras globais.

Atualmente, o Brasil ocupa posição destacada no ranking mundial de consumo, com cerca de 70% da população ativa nos jogos – o mobile lidera com 60% das receitas totais (próximas a R$ 12 bilhões), complementado por PC e consoles, empregando milhares em áreas como programação, arte e design.



Entre os destaques, a Aquiris Game Studio, do Rio Grande do Sul, entrega Horizon Chase Turbo, um racer retrô premiado que resgata a essência dos arcades clássicos. A Behold Interactive, de São Paulo, cativa com Dandara, um metroidvania afro-futurista indicado ao The Game Awards, enquanto a Wildlife Studios domina o hyper-casual em escala global e a Hoplon avança em mundos online massivos. Esses projetos fundem elementos culturais brasileiros, de lendas indígenas a realidades urbanas diversas, com mecânicas envolventes, conquistando espaço em lojas como Steam e Apple Arcade.



Apoios institucionais aceleram o progresso: leis de incentivo à cultura digital e fundos regionais em São Paulo e Rio Grande do Sul financiam equipamentos, treinamentos e participações em eventos mundiais. Colaborações com Unity e Epic Games facilitam ferramentas profissionais, e normas para esports abrem portas a patrocínios em competições nacionais. Ainda assim, barreiras como tributos elevados sobre hardware importado, que inflacionam custos, pirataria que compromete ganhos, carência de especialistas em IA e realidade virtual, além de funding escasso e flutuações cambiais, demandam soluções contínuas.

