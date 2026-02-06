Todos os campeões do Campeonato Mineiro

...

Ao longo de mais de um século de história, o Mineiro revelou rivalidades históricas, craques de expressão nacional e fez parte da formação de clubes que se tornaram gigantes do futebol brasileiro.



O Campeonato Mineiro foi fundado em 1915, sob organização da Liga Mineira de Desportos Terrestres, sendo uma das competições estaduais mais antigas ainda em atividade no futebol brasileiro.



Nos seus primeiros anos, o formato era amador e centralizado na região de BH e cidades próximas, com poucos clubes participantes. Com o passar das décadas, o torneio se profissionalizou e expandiu sua base de times por todo o estado.



Ao longo da história, algumas equipes dominaram amplamente a competição, enquanto outras conquistaram o título em momentos especiais. De 1915 até 2025, foram realizadas 111 edições e apenas sete clubes tiveram a honra de erguer a taça. Confira abaixo quem são os campeões do Campeonato Mineiro:

Atlético-MG

O Clube Atlético Mineiro é, disparado, o maior vencedor da história do Campeonato Mineiro, com 50 títulos conquistados até 2025.



O Galo levantou sua primeira taça em 1915, logo na edição de estreia da competição, e desde então escreveu páginas memoráveis da história do futebol de Minas Gerais.



Ao longo de sua trajetória no estadual, o Atlético acumulou títulos em várias décadas, incluindo sequências históricas como o hexacampeonato nos anos 1978 a 1983 e outra série de seis conquistas consecutivas alcançada entre 2020 e 2025, sendo o atual campeão da competição.



Esse domínio se reflete também na consistência competitiva do clube. São participações frequentes nas fases decisivas, com jogadores lendários, clássicos emocionantes e títulos conquistados em momentos de grande rivalidade, principalmente com o segundo colocado dessa lista.



Cruzeiro

O Cruzeiro Esporte Clube ocupa o segundo lugar no ranking de títulos do Campeonato Mineiro, com 38 conquistas.



Fundado em 1921, o clube azul começou a se destacar nas décadas seguintes, com o primeiro título alcançado em 1928, quando ainda se chamava Palestra Itália.



A Raposa alcançou um pentacampeonato na década de 1960, um tetracampeonato nos anos 1970 e coleciona quatro sequências de tricampeonato, sendo o mais recente entre 1996 e 1998, período em que também foi campeão da Libertadores.



Apesar de, nos últimos anos, o Cruzeiro não conquistar o título (sua última taça estadual foi em 2019), sua tradição no torneio é indiscutível: com dezenas de títulos distribuídos pelas décadas, o clube contribuiu para tornar o Campeonato Mineiro um dos mais competitivos e emocionantes do Brasil.



América-MG

O América Futebol Clube, fundado em 1912, é o terceiro maior campeão de Minas Gerais, com 16 títulos conquistados na história da competição.



O Coelho dominou especialmente nos primeiros anos do estadual, com vários títulos na era amadora e início da fase profissional. Sua primeira conquista veio em 1916 e representa o início de um feito inalcançado até os dias atuais.



O América-MG é o único decacampeão do Campeonato Mineiro, com dez títulos consecutivos entre os anos de 1916 e 1925.



Para se ter uma ideia, caso o Galo vença o Mineiro 2026, se tornará o primeiro heptacampeão seguido da história do torneio, mas ainda faltarão três títulos para alcançar o feito centenário do Coelho. Será que a história será escrita ou interrompida esse ano?



Com o tempo, o América alternou épocas de destaque com momentos mais discretos, mas sempre mantendo presença competitiva no Mineiro. A última vez que o clube foi campeão estadual foi em 2016.