O papel dos cassinos online na economia digital brasileira

Quer você queira, quer não, os cassinos online chegaram para ficar. Sites especialistas em jogos como máquinas caça-níqueis, roleta, blackjack e até mesmo bingo já são realidade no dia a dia de muitos brasileiros, e isso tem seus benefícios econômicos para o governo.

De acordo com um estudo realizado pela Regulus Partners, o Brasil é o 5º maior mercado de apostas e jogos de cassino online. Os dados da pesquisa apontam que a nação brasileira fica atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Rússia.

Esse número comprova que os sites de apostas e jogos de cassino assumiram um papel essencial no desenvolvimento econômico brasileiro. Além disso, as tendências apontam para ainda mais protagonismo ao longo dos próximos anos.



Mercado regulamentado colocou cassinos em novo patamar

Brasileiros que se cadastram em cassinos e sites de apostas já podem criar uma conta em um site legalizado e totalmente licenciado pelas autoridades nacionais. Isso passou a ser válido desde o início de 2025 e, a partir de então, mais de 100 plataformas solicitaram o licenciamento.

Os especialistas do site casino.com Brasil destacaram a importância da lei brasileira para garantir pagamentos por meio de métodos exclusivos, oferecer ferramentas de apoio ao jogo responsável, assim como ter canais de suporte mais eficientes.

Na visão dos analistas, o benefício da legalização foi para ambos os lados. Isso porque os próprios sites de jogos também tiveram benefícios com a nova lei.

Desde menor competição, devido a plataformas não licenciadas terem sido bloqueadas, até mais segurança e diretrizes claras para publicidade, os cassinos online usufruem de um mercado muito mais previsível do que antigamente.

Essa mudança, na visão dos especialistas, trouxe o que o mercado brasileiro estava precisando. Atualmente, o jogador se sente mais confortável para apostar em seu site favorito e, ao mesmo tempo, consegue ter proteções legais que antes não estavam disponíveis.

Tudo isso ajudou a fortalecer um mercado que se tornou muito mais maduro e foi essencial para garantir o desenvolvimento de uma indústria que não parece dar sinais de reduzir a sua aceleração.



Inovações atraem o jogador para sites de jogos

A nova legislação para cassinos online fez com que os sites de jogos tivessem que se adaptar a mudanças e inserir uma série de novos elementos em suas plataformas. Tudo isso foi feito com o objetivo de atrair os jogadores e fideliza-los.

Algumas das apostas dos cassinos online foi na inovação de mesas com pessoas que falam português do outro lado da tela. Com isso, o jogador brasileiro consegue ter uma experiência muito mais imersiva e em nível nativo.

Outros investimentos foram no segmento de aplicativos de cassino, desenvolvendo apps que podem ser instalados pelo jogador e utilizados para acessar mesas ao vivo, ou até mesmo outros jogos online.

Ciente de que o acesso à internet cresce no Brasil, as operadoras investiram no desenvolvimento de aplicativos para uma experiência completa por parte dos jogadores que gostam de jogar pelo celular.

A ideia das plataformas é continuar investimento, o que tende a manter o segmento de cassinos online ainda mais aquecido ao longo dos próximos anos.



Empregos gerados e impacto indireto na economia

Um estudo publicado pela LCA Consultores e Cruz Consulting comprovou que mais de 10 mil empregos diretos foram gerados após a legalização das casas de apostas e cassinos online no Brasil. Além disso, mais de 5 mil vagas indiretas também surgiram somente no primeiro ano de regulamentação.

Os dados foram obtidos em parceria com o Instituto Brasileiro do Jogo Responsável (IBJR) e a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), ajudando a avaliar se a legalização foi um problema ou solução para o setor.

Os números do estudo ainda indicam que a massa salarial alcançou mais de R$ 450 milhões. Isso sem contar o licenciamento pago pelas casas de apostas e cassinos online para operar no Brasil.

Todos esses valores representam um fluxo de capital importante na economia brasileira que, sem a legalização, não era possível, ajudando a desenvolver ainda mais o mercado de jogos e apostas no Brasil.

Especialistas acreditam que o setor ainda tem muito a amadurecer, já que mais de 17 milhões de brasileiros apostaram no primeiro semestre do ano em que essa atividade foi regulamentada, sendo um indicativo de que ainda há muito mais espaço a ser explorado pelas operadoras para dar números recordes a um setor que tende a crescer ainda mais.

