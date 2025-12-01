Os 10 jogos mobile mais jogados na história

Publicado em 01/12/2025 às 21:52

Alterado em 01/12/2025 às 21:52

Você sabe quais são os jogos mobile mais jogados na história? Essa dúvida aparece com frequência porque o catálogo cresce sem parar e a atenção do público pula de título em título em busca de novidades. Mesmo assim, alguns jogos atravessam as modinhas, definem comportamentos e moldam a cultura digital.



Seja você um entusiasta dos jogos para dispositivos móveis ou mesmo alguém que prefira outros games mais clássicos — como o cassino online — é sempre bom conhecer novas formas de entretenimento.

Por este motivo, neste post listamos os 10 jogos para mobile mais jogados de todos os tempos. Continue a leitura para descobrir quais são eles!



1. Clash Royale

Lançado pela Supercell, a mesma criadora de Clash of Clans, o Clash Royale combina elementos de defesa de torre, estratégia em tempo real e jogos de cartas colecionáveis. O objetivo é destruir as torres do adversário em partidas rápidas por meio de um baralho de tropas e feitiços.



A dinâmica player-versus-player em tempo real garante que nenhuma partida seja igual à outra, o que exige raciocínio rápido e constante adaptação às estratégias do oponente. A evolução constante do jogo mantém o interesse da comunidade.



2. Roblox

O Roblox não é apenas um jogo, mas sim uma plataforma de criação e interação social onde os usuários constroem e jogam milhões de experiências criadas por outros usuários. Ele oferece um universo virtual ilimitado que abrange desde simulações de vida e jogos de aventura até parques temáticos digitais.



Sua versão para mobile levou essa experiência expansiva para milhões de novos jogadores, o que facilitou o acesso ao seu grande ecossistema de conteúdo. A capacidade de transitar entre diferentes jogos dentro de um único app é um diferencial poderoso.



3. Tile Explorer - Triple Match

Esse quebra-cabeças segue a popular mecânica de tripla combinação, onde os jogadores precisam encontrar e unir três peças idênticas para limpar o tabuleiro. O jogo eleva o desafio com uma variedade grande de níveis e layouts complexos que exigem atenção aos detalhes e um planejamento cuidadoso.



A popularidade desse tipo de game é duradoura no mundo mobile e o Tile Explorer se destaca pela sua execução fluida e design visualmente agradável. A progressão de dificuldade é bem equilibrada e desafia o jogador gradualmente, o que o torna ideal para sessões de jogo curtas e relaxantes. Seu sucesso global comprova o poder do puzzle simples, mas cativante.



4. Free Fire

Desenvolvido pela Garena, o Free Fire é um dos battle royales mais populares do mundo. Ele coloca cinquenta jogadores em uma ilha lutando em partidas rápidas e intensas até que reste apenas um sobrevivente. O jogo foi otimizado para rodar de maneira suave em dispositivos mais simples, o que explica boa parte do seu alcance.



Seus gráficos acessíveis e sua jogabilidade direta conquistaram rapidamente uma enorme base de usuários que procuram por adrenalina. A constante adição de novos personagens, eventos e modos de jogo mantém a comunidade engajada e o conteúdo renovado.



5. Brawl Stars

Mais um sucesso da Supercell, o Brawl Stars é um jogo de arena de batalha multijogador com uma variedade de modos de jogo. Os jogadores controlam personagens únicos chamados brawlers, cada um com habilidades especiais, em batalhas curtas e dinâmicas. O estilo de arte vibrante e os controles intuitivos chamam a atenção de novos jogadores.



A ênfase no trabalho em equipe em muitos dos seus modos de jogo incentiva a colaboração entre amigos e o desenvolvimento de estratégias. A rotação constante de eventos e a introdução regular de novos brawlers garantem que o jogo permaneça novo e interessante para os veteranos.



6. Avatar World

O Avatar World é um jogo de simulação que oferece aos jogadores a liberdade de criar e personalizar seus próprios personagens e mundos. Ele se concentra na exploração, na interação com outros jogadores e na decoração de espaços virtuais.



Este tipo de jogo de mundo aberto atrai um público que valoriza a construção e a personalização detalhada. A ausência de regras estritas permite que os jogadores definam seus próprios objetivos, desde a organização de festas até a conclusão de missões.



7. Vita Mahjong

O Vita Mahjong traz o clássico jogo de tabuleiro chinês para os dispositivos móveis adaptado com puzzles envolventes e designs de azulejos relaxantes. O objetivo é remover todos os azulejos do tabuleiro ao combinar pares livres, o que exige concentração e uma dose de estratégia.



A popularidade do jogo vem da sua natureza atemporal e da capacidade de ser tanto relaxante quanto mentalmente estimulante. A interface mobile limpa e a ausência de pressão de tempo em muitos modos de jogo o tornam um passatempo perfeito.



8. Subway Surfers

Lançado em 2012, o Subway Surfers é um jogo de corrida infinita em que os jogadores controlam personagens que fogem de um inspetor de trens. O jogador desliza, salta e desvia de obstáculos em trilhos de metrô ao mesmo tempo em que precisa coletar moedas e power-ups ao longo do caminho.



O segredo do seu sucesso está na sua simplicidade e na sensação de velocidade progressiva, que mantém o jogador constantemente alerta e entretido. A rotação constante de cidades e temas com eventos globais oferece conteúdo novo para os jogadores não perderem o interesse no jogo.



9. Dream League Soccer 2025

Dream League Soccer é um dos títulos de futebol mais aclamados para mobile por combinar a construção de times com a simulação de partidas de futebol em alta qualidade. O jogador assume o papel de técnico para recrutar estrelas licenciadas e construir seu próprio estádio.



A capacidade de competir contra outros jogadores em ligas online adiciona uma camada competitiva profunda e duradoura ao jogo principal. As melhorias anuais no motor gráfico e nas opções de gestão mantêm o jogo atualizado e relevante no mercado de simulação esportiva.



10. Block Blast

O Block Blast moderniza o conceito de puzzle de blocos ao misturar a satisfação de preencher linhas e colunas com a estratégia de gerenciamento de espaço. O objetivo é limpar o tabuleiro usando blocos de diferentes formas que não caem, mas que precisam ser colocados estrategicamente pelo jogador.



O design minimalista e a natureza infinita do desafio criam uma experiência envolvente para o Block Dash. A popularidade do jogo reflete a atração dos jogadores por quebra-cabeças que são fáceis de entender, mas difíceis de dominar.



Como você pôde perceber, a lista dos jogos mobile mais jogados mostra que variedade, acessibilidade e ritmo atraem públicos gigantescos. Independentemente se você preferir os jogos mais clássicos, como o Aviator, é sempre bom conhecer novas formas de se entreter.