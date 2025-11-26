...

Publicado em 26/11/2025 às 10:31

A Liga dos Campeões da Ásia é a competição mais cobiçada do futebol asiático.

Porém, se a história mostra que essa nunca foi uma missão simples de ser alcançada, é fato que ultimamente ela tem se tornado muito mais complicada. Afinal, o alto poder financeiro dos clubes árabes segue seduzindo grandes nomes do futebol mundial. Com isso, elencos que já são repletos de estrelas continuam a receber ainda mais investimentos.

É exatamente essa uma das grandes razões que fazem com que as apostas esportivas na Betfair, voltadas para a competição, continuem crescendo exponencialmente. Se, por um lado, o objetivo das equipes se tornou mais complicado, o nível alcançado dentro de campo realmente chama atenção. Para deixar você por dentro deste universo que não é tão mencionado em território brasileiro, falaremos sobre as equipes que se sobressaem no ranking de títulos da Liga dos Campeões da Ásia.

Al-Hilal

O Al-Hilal é uma das grandes forças do futebol asiático há dezenas de anos. O seu primeiro título de Liga dos Campeões foi conquistado ainda no século passado, no ano de 1991, enquanto o segundo aconteceu em 2000.

Na época, nenhuma outra equipe possuía mais títulos que ele. Essa é uma das semelhanças com o momento atual, com a diferença de que a equipe árabe é de maneira isolada a maior campeã da competição com quatro conquistas.

Em 2019, André Carrillo, conhecido do futebol brasileiro, marcou o único gol da grande final diante do Urawa Reds. Com isso, a equipe alcançou o seu terceiro título. Em 2021, com Leonardo Jardim no comando técnico, também popular no nosso futebol, foi a primeira equipe a se tornar quatro vezes campeã da competição ao bater o Pohang Steelers.

Pohang Steelers

Ao perder a final da Liga dos Campeões Asiática para o Al-Hilal em 2021, o Pohang Steelers perdeu também a chance de se isolar no ranking de maiores campeões da história da competição. Naquele momento, ambas as equipes possuíam três títulos.

No entanto, apesar de não ter superado o adversário, a equipe sul-coreana seguiu e segue sendo uma das mais imponentes da competição. Afinal, é a segunda com mais troféus levantados.

Além do bom desempenho na competição continental, o Pohang é um dos times que mais vezes venceu a K-League 1 com cinco conquistas.

Urawa Reds

O Urawa Reds é uma das equipes mais conhecidas do futebol japonês ao redor do mundo. Muito disso se deve à sua torcida, reconhecida por muitos como a mais fanática do país.

Embora possua um único título de J1 League, principal liga nacional, essa popularidade também é resultado de uma tradição incontestável na Liga dos Campeões Asiática.

Além de dividir o segundo lugar do ranking com o Pohang, ela também está entre as equipes que mais vezes chegaram à final com quatro decisões.

Quais são as grandes estrelas do futebol asiático atualmente?

Como dissemos, os árabes vêm se fortalecendo mais e mais ano após ano e impactando diretamente no nível de disputa do futebol asiático.

Entre as principais estrelas do esport bet, estão Cristiano Ronaldo, Benzema e João Félix. Rumo aos 1000 gols, a lenda portuguesa teve o seu contrato renovado recentemente em valores que giram em torno dos 400 milhões de dólares.

