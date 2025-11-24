Novos presidentes no Congresso reacendem debate sobre jogos e apostas no Brasil

Publicado em 24/11/2025 às 16:21

Alterado em 24/11/2025 às 16:24

A retomada da discussão sobre a legalização dos jogos de azar ganhou mais força com a eleição dos novos presidentes do Congresso em 2025, trazendo novamente ao centro da pauta política um tema historicamente polêmico e de grande impacto econômico.



Nessa linha, a eleição de Hugo Motta à presidência da Câmara dos Deputados e de Davi Alcolumbre ao comando do Senado gerou expectativas importantes para o futuro do setor de jogos no Brasil, pois ambos os parlamentares se posicionaram a favor da legalização da atividade.



Apesar de eleição, pauta segue indefinida

Mesmo com essa nova composição no comando do Congresso, a situação permanece estagnada. A Câmara dos Deputados já havia aprovado um Projeto de Lei legalizando cassinos, bingos, jogo do bicho, máquinas caça-níqueis e apostas em corridas de cavalos no Brasil, mas a proposta ainda aguarda definição no Senado.



A pauta, no entanto, ainda não foi levada à votação. Assim, os jogos de azar em estabelecimentos físicos continuam proibidos no Brasil, enquanto as apostas online seguem autorizadas e em plena expansão. Aos poucos, o governo ajusta as formas de uso e a segurança das apostas online.



Recentemente, a pauta voltou a ser adiada no Senado, atrasando novamente o processo para as empresas físicas. Davi Alcolumbre explicou o motivo, alegando quórum baixo no Plenário.



“Há certamente uma divisão no Senado sobre esse tema. Diante do quórum de 56 senadores, diante da grande divergência sobre essa matéria e das solicitações de senadores que gostariam de estar presentes na votação, esta presidência vai retirar de ofício esse item”, declarou.



Potencial de faturamento pode acelerar processo de legalização

A Receita Federal revelou que a tributação das casas de apostas online já garantiu R$ 4,73 bilhões aos cofres públicos nos primeiros sete meses do ano no Brasil. Vale destacar que o setor foi regulamentado a partir de 1º de janeiro.



Portanto, a projeção do governo federal é que esse montante dobre até dezembro, alcançando a meta de R$ 10 bilhões em arrecadação. Considerando apenas o mês de julho, a receita foi de R$ 928 milhões, um salto em comparação ao mesmo período de 2024, que arrecadou R$ 8 milhões.



Já nas estimativas para empresas físicas, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp) divulgou que o setor de apostas pode atrair até US$ 70 bilhões em investimentos para o Brasil.



Além disso, a Fhoresp prevê a criação de aproximadamente 10 mil vagas de trabalho, diretas e indiretas, e uma arrecadação tributária projetada de até R$ 20 bilhões em receitas.



Os números mostram que as plataformas online já estão resultando em forte arrecadação, além de exaltar o forte potencial das apostas físicas na economia brasileira.



Esses valores podem reforçar os cofres públicos e impulsionar áreas estratégicas como saúde, educação e infraestrutura, o que é visto como positivo para o país e pode acelerar o processo de legalização.



