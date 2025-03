Roland Garros além das quadras: fatos históricos e curiosidades do torneio

Publicado em 26/03/2025 às 12:18

Roland Garros é um dos torneios mais prestigiados do tênis mundial. Disputado na França, teve sua primeira edição em 1891 e, ao longo dos anos, passou por diversas adaptações até se consolidar como um dos quatro Grand Slams.



Disputado anualmente no Stade Roland Garros, em Paris, o torneio leva esse nome desde 1928, em homenagem ao aviador francês Roland Garros. Em 2025, Roland Garros será disputado entre 25 de maio e 8 de junho.



A história de Roland Garros

A competição teve início em 1891, organizada por membros do Stade Français. Inicialmente, era restrita aos integrantes do clube e recebeu o nome de Campeonato Francês de Tênis.



O primeiro campeão foi o britânico H. Briggs, residente em Paris. O primeiro título francês veio com Adine Masson, seis anos após a criação do torneio. Em 1902, foi introduzida a disputa de duplas mistas, enquanto a categoria de duplas femininas começou em 1907.



O torneio passou a se chamar Roland Garros em 1928, quatro anos depois da revogação da regra que permitia apenas a participação de clubes franceses. Em 1968, com o início da 'Era Aberta' do tênis, tornou-se o primeiro Grand Slam a adotar esse formato, consolidando-se como o Aberto da França.



Ao longo do tempo, o torneio passou por diversas modernizações e adaptações. Em 1988, a quadra central foi renomeada para Court Philippe Chatrier, em homenagem ao dirigente francês que foi peça-chave no desenvolvimento do tênis no país.



Sistema atual e premiações

Atualmente, Roland Garros conta com uma chave de eliminação direta com 128 jogadores na categoria de simples, além de 64 duplas masculinas e femininas e 32 duplas mistas. O torneio também inclui competições para juvenis, cadeirantes e jovens talentos.



Na edição de 2024, Roland Garros distribuiu um total de €53,5 milhões em premiação, valor que deve ser ainda maior em 2025. Na categoria de simples, cada campeão recebeu mais de €2,4 milhões, além de 2.000 pontos nos rankings da ATP e WTA.



Maiores vencedores de Roland Garros

Uma curiosidade é que Gustavo Kuerten, o Guga, maior tenista da história do Brasil, conquistou Roland Garros três vezes. Em 1997, venceu o espanhol Sergi Bruguera por 3 a 0, enquanto em 2000 superou o sueco Magnus Norman por 3 a 1.



No ano seguinte, repetiu o placar contra outro espanhol, Alex Corretja. E, quando se fala em campeões, o maior vencedor de Roland Garros é Rafael Nadal, com 14 títulos. No feminino, a recordista é Chris Evert, dos Estados Unidos, com sete troféus.



Confira os maiores vencedores no masculino:



- Rafael Nadal (Espanha) com 14 titulos: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022



- Max Decugis (França) com 8 títulos: 1903, 1904, 1907, 1908. 1909, 1912, 1913 e 1914



- Björn Borg (Suécia) com 6 títulos: 1974, 1975, 1978, 1979, 1980 e 1981



- Henri Cochet (França) com 5 títulos: 1922, 1926, 1928, 1930 e 1932



- André Vacherot (França) com 4 títulos: 1894, 1895, 1896 e 1901



- Paul Aymé (França) com 4 títulos: 1897, 1898, 1899 e 1900



- Maurice Germot (França) com 3 títulos: 1905, 1906 e 1910



- René Lacoste (França) com 3 títulos: 1925, 1927 e 1929



- Mats Wilander (Suécia) com 3 títulos: 1982, 1985 e 1988



- Ivan Lendl (República Tcheca) com 3 títulos: 1984, 1986 e 1987



- Gustavo Kuerten (Brasil) com 3 títulos: 1997, 2000 e 2001



- Novak Djokovic (Sérvia) com 3 títulos: 2016, 2021 e 2023



Confira os maiores vencedores no feminino:



- Chris Evert (EUA) com sete títulos: 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 e 1986



- Suzanne Lenglen (França) com 6 títulos: 1920, 1921, 1922, 1923, 1925 e 1926



- Steffi Graf (Alemanha) com 6 títulos: 1987, 1988, 1993, 1995, 1996 e 1999



- Adine Masson (França) com 5 títulos: 1897, 1898, 1899, 1902 e 1903



- Margaret Court (Austrália) com 5 títulos: 1962, 1964, 1969, 1970 e 1973



- Kate Gillou (França) com 4 títulos: 1904, 1905, 1906 e 1908



- Jeanne Matthey (França) com 4 títulos: 1909, 1910, 1911 e 1912



- Helen Wills (EUA) com 4 título: 1928, 1929, 1930 e 1932